- Nonostante lavorino a tempo pieno e abbiano prestazioni di pensione minime, molti sassoni riescono a prosperare.

In Sassonia, numerosi individui che hanno contribuito per decenni si trovano ora di fronte alla prospettiva di una pensione misera. Secondo la risposta del governo a una domanda di un membro del Bundestag e fondatore della BSW, Sahra Wagenknecht, riportata dall'agenzia di stampa tedesca a Berlino, circa 475.000 lavoratori a tempo pieno con obblighi verso la sicurezza sociale riceverebbero al massimo una pensione di €1.300 dopo 45 anni di contributi costanti, sulla base dei redditi attuali.

Tuttavia, il Ministero Federale del Lavoro chiarisce che l'ipotesi della domanda - un reddito costante per tutta la carriera - è irrealistica. Secondo la risposta del governo, dopo 40 anni di assicurazione in Sassonia, circa 586.000 individui riceverebbero meno di €1.300 di pensione se il loro reddito rimanesse lo stesso di ora.

Esistono notevoli discrepanze a livello regionale. Dopo una vita lavorativa a tempo pieno, molti individui nella Germania orientale si trovano di fronte alla prospettiva di una pensione inferiore a €1.300. A livello nazionale, questo riguarderebbe circa un terzo dei lavoratori a tempo pieno - quasi la metà nell'Est, come riportato.

Dal 2012, l'età pensionabile standard è stata gradualmente aumentata da 65 a 67 anni. Per ottenere una pensione per anzianità per i contribuenti a lungo termine, sono necessari 35 anni di contributi, e per la pensione per anzianità per i contribuenti a lungo termine, sono necessari 45 anni. Gli individui di determinati gruppi di età possono andare in pensione prima senza penalizzazioni prima del loro 67° compleanno se hanno contribuito per 35 anni. Per coloro che sono nati nel 1964 o dopo, l'età pensionabile rimane 67 anche dopo 35 anni di contributi. In linea di principio, è possibile andare in pensione prima senza penalizzazioni dopo 45 anni di assicurazione.

Nonostante il requisito di 45 anni di contributi per una pensione per anzianità con un massimo di €1.300 in Sassonia, molti individui si trovano ancora di fronte alla prospettiva di dover continuare a lavorare a tempo pieno ben oltre la pensione a causa di questa misera pensione. Di conseguenza, numerosi lavoratori a tempo pieno potrebbero dover continuare a lavorare a tempo pieno dopo la pensione per mantenere il loro tenore di vita desiderato.

Leggi anche: