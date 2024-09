- Nonostante l'aumento dei furti di veicoli, l'assicurazione di Southwest rimane sicura.

Anche se c'è stato un aumento dei furti di veicoli in tutta la nazione, il Baden-Württemberg si distingue come un sicuro rifugio per i proprietari di auto, secondo le statistiche. A farne parte sono anche la Baviera, la Turingia e la Renania-Palatinato, nonostante un aumento notevole dei casi in Baviera. Questi quattro stati registrano solo un furto ogni 10.000 veicoli assicurati, mentre la media nazionale è di quattro.

Lo scorso anno, sono stati rubati 574 veicoli nel Baden-Württemberg, con un aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente. Le perdite finanziarie sono aumentate di circa il 21% a circa 10 milioni di euro. In media, le compagnie assicurative hanno pagato oltre 17.400 euro per ogni furto nel Baden-Württemberg.

A livello nazionale, i ladri si sono appropriati di 14.585 veicoli assicurati lo scorso anno, con un aumento del 19,5% rispetto al 2022. "Il totale dei danni finanziari causati dai ladri di auto ha superato i 310 milioni di euro", ha osservato il CEO della GDV Jörg Asmussen.

Anche nelle grandi città, quelli del Baden-Württemberg se la cavano bene: molti meno veicoli sono stati rubati a Stoccarda, Karlsruhe e Mannheim rispetto a Berlino e Amburgo, che hanno guidato la classifica con 42 e 13 furti ogni 10.000 veicoli assicurati, rispettivamente.

I consigli della polizia includono l'estrazione delle chiavi quando si esce dal veicolo e la sicurezza di tutte le finestre, porte, bagagliaio, tetto solare e cappuccio del carburante. Esistono anche misure di sicurezza meccaniche ed elettroniche. Per ulteriori dettagli, visita www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug.

I criminali spesso tengono d'occhio oggetti di valore all'interno dell'auto come i sistemi GPS, gli smartphone e il contante, o il veicolo stesso. Anche i modelli più vecchi vengono occasionalmente presi di mira, sia per fare giri in auto che per perpetrare altri crimini.

