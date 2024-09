Nonostante l'attuazione di controlli più severi alle frontiere, l'Estonia continua a registrare violazioni.

Estonia ha registrato circa 600 violazioni delle regolamentazioni da quando ha istituito il controllo doganale completo al suo confine orientale UE con la Russia un mese fa. Circa due terzi di queste violazioni sono state identificate al valico di frontiera di Narva, dove oltre 1.500 persone attraversano ogni giorno, secondo Ursula Riimaa, vicecapo della direzione estone delle tasse e delle dogane, in una trasmissione televisiva estone.

Il numero di violazioni rilevate è effettivamente diminuito, passando da una media di 22 a 18 violazioni giornaliere. Tuttavia, la situazione è ancora preoccupante.

"Ancora oggi assistiamo al trasporto di beni molto richiesti dall'altra parte", ha detto Riimaa. Un problema significativo a Narva remains l'esportazione tentata di contanti. Inoltre, vengono anche contrabbandati grandi volumi di ricambi per autoveicoli e macchinari, componenti per droni e dispositivi per le comunicazioni radio. Inoltre, vengono trasportati anche beni a duplice uso, che possono essere utilizzati sia civilmente che militarmente, ha aggiunto.

L'Estonia ha introdotto controlli più rigorosi ai valichi di frontiera stradali e ferroviari di Narva, Koidula e Luhamaa l'8 agosto. Questa misura è stata adottata per ostacolare il trasporto e il transito di beni soggetti a sanzioni UE attraverso l'Estonia.

La Commissione segue da vicino la situazione per garantire il rispetto delle sanzioni UE. Le azioni della Commissione sono fondamentali per prevenire l'esportazione illecita di beni attraverso l'Estonia.

