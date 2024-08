- Nonostante l'assenza di un cessate il fuoco in Sudan, l'aiuto umanitario continua a essere fornito.

Gli sforzi degli Stati Uniti per fermare il conflitto in Sudan, in corso in Svizzera, non hanno prodotto i risultati di cessate il fuoco auspicati. Tuttavia, l'assistenza umanitaria alla popolazione in difficoltà ha registrato alcuni miglioramenti. Tom Perriello, inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan, ha espresso la speranza di ulteriori progressi nel cessate il fuoco.

L'obiettivo era convincere i soldati dell'Esercito Regolare del Sudan (SAF) e i gruppi della milizia, come la Rapid Support Forces (RSF), a concordare una tregua. Purtroppo, l'Esercito Regolare del Sudan ha declinato l'invito all'incontro. In alternativa, gli esperti tecnici si sono principalmente concentrati sulla discussione delle prospettive di aiuti.

La RSF ha inviato rappresentanti; nondimeno, il conflitto non solo è persistito, ma si è intensificato in aree come El Fasher, nel Darfur settentrionale, causando più di 100 vittime civili, come riferito da Perriello su X.

Lotta per il potere sanguinosa

Nel ricco di risorse Sudan, dal aprile 2023, le truppe del governo e le milizie sono impegnate in una letale lotta per il potere. Più di dieci milioni di persone sono state sfollate, secondo il Programma Alimentare Mondiale (PAM). Fino a 25 milioni di individui, più della metà della popolazione del paese, sono sull'orlo della fame.

Inoltre, sono stati segnalati scoppi di colera, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Questa malattia diarrea potenzialmente letale è causata da batteri diffusi attraverso l'acqua contaminata e le condizioni igieniche povere.

Apertura del confine con il Ciad

Perriello ha citato l'apertura di un confine con il Ciad come uno dei risultati del processo. Successivamente, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per la Coordinazione degli Affari Umanitari (OCHA), 15 camion di aiuti umanitari e semi sono entrati nel paese attraverso Adre, Ciad. Si prevede che ci saranno molti altri camion, secondo la sua dichiarazione. Sono stati stipulati accordi per l'ampliamento della consegna degli aiuti umanitari attraverso almeno due rotte aggiuntive: Porto Sudan e Sennar, a sud del paese.

Entrambi l'Esercito Regolare del Sudan e la RSF sono stati accusati di gravi violazioni dei diritti umani, comprese le violazioni sessuali. Almeno, le milizie affiliate alla RSF hanno acconsentito a un codice di condotta che comprende gli standard minimi che tutti i soldati dovrebbero rispettare, ha dichiarato Perriello.

