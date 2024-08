- Nonostante l'assenza di Gosens, l'Unione di Berlino emerge vittoriosa su St. Pauli

Senza la presenza di Robin Gosens, l'Unione Berlin ha offerto un inizio impegnativo alla Bundesliga per il neo-promosso FC St. Pauli. I berlinesi hanno conquistato una vittoria per 1:0 grazie a un gol del attaccante Benedict Hollerbach (34° minuto), mentre St. Pauli non è riuscito a segnare, registrando così il secondo pareggio a reti inviolate consecutivo in campionato. Con una sconfitta iniziale per 0:2 contro Heidenheim, St. Pauli ha proseguito la sua striscia senza punti. Prima della partita, l'allenatore dell'Unione, Horst Heldt, ha rivelato che Gosens avrebbe lasciato la squadra.

L'assenza di Robin Gosens potrebbe richiedere all'Unione Berlin di adeguare le sue tattiche nelle prossime partite.

