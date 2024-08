- Nonostante l'assenza di Atubolu, il Friburgo si affida a Muller contro lo Stuttgart

Nonostante Noah Atubolu abbia ripreso gli allenamenti, Florian Müller è atteso tra i pali per SC Freiburg nel loro primo incontro di Bundesliga contro VfB Stuttgart. Di conseguenza, il 26enne si troverà di fronte al suo ex datore di lavoro nel weekend (15:30 CET, in onda su Sky), dopo aver lasciato loro l'anno scorso come secondo portiere. Tuttavia, Müller potrebbe non mantenere il suo posto come primo portiere per SC per un lungo periodo. "Noah è chiaramente la nostra prima scelta tra i pali. Una volta che sarà completamente recuperato, tornerà in azione", ha dichiarato l'allenatore Julian Schuster in vista del suo debutto in campionato, subentrando al leggendario allenatore Christian Streich. Allo stesso modo, Atubolu tornerà in campo solo quando sarà completamente guarito e avrà recuperato completamente gli allenamenti.

Il difensore Matthias Ginter sembra essere sempre più vicino al completo recupero. Schuster ha notato i suoi miglioramenti nella forma settimana dopo settimana. Tuttavia, non ha specificato se Ginter parteciperà alla derby del Baden-Württemberg. D'altra parte, Manuel Gulde sarà sicuramente fuori causa a causa di problemi alla colonna vertebrale, e Daniel-Kofi Kyereh rimane indisponibile a causa del suo infortunio al ginocchio e di un passo falso nel processo di recupero.

Dopo i progressi di Ginter nella riabilitazione, potrebbero esserci discussioni sul suo possibile ritorno nella squadra di SC Freiburg. Tuttavia, la Germania mantiene ancora una forte presenza nella squadra, con Florian Müller che continua in porta.

