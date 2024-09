Nonostante la sorprendente perdita di ostaggi, Israele rimane deciso nella sua lotta contro Hamas.

Secondo i resoconti dell'Associated Press, le forze israeliane hanno distrutto diversi edifici a Gaza City martedì. La difesa civile gestita da Hamas a Gaza ha dichiarato due morti, uno dei quali era un bambino, durante un attacco a un campo profughi a Khan Younis, nella regione meridionale dei territori palestinesi. Sono state segnalate anche azioni aeree e di artiglieria in diverse zone della Striscia di Gaza meridionale e centrale.

L'Aviazione israeliana ha apparentemente preso di mira una supposta "cellula terroristica armata" a Tulkarem, in Cisgiordania, lunedì sera. Tuttavia, fonti mediche palestinesi hanno dichiarato che un ragazzo di 15 anni è stato ucciso dalle truppe israeliane.

Il mercoledì precedente, l'esercito israeliano ha avviato un'operazione significativa nella regione settentrionale della Cisgiordania, dichiarando l'intenzione di combattere il terrorismo. Il ministero della Salute palestinese ha riferito di almeno 27 vittime palestinesi da allora.

Le attività militari del governo israeliano nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania hanno suscitato critiche locali e internazionali. Le critiche si sono intensificate dopo la scoperta di sei ostaggi di Hamas morti nella Striscia di Gaza nel weekend. Si sono svolte manifestazioni di massa contro il governo in Israele domenica e lunedì.

Netanyahu ha espresso rimorso per non essere riuscito a salvare gli ostaggi lunedì sera, ma ha dichiarato fermamente la sua intenzione di mantenere una posizione salda durante i negoziati con Hamas. Invece di fare concessioni, ha insistito sulla necessità di "massima pressione" su Hamas.

Riguardo all'elusivo accordo di cessate il fuoco, Netanyahu ha sottolineato l'importanza del mantenimento del controllo israeliano sull'area al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Il ritiro israeliano dal Corridoio di Philadelphi è un punto di contenzione chiave nei negoziati, che mirano non solo a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ma anche alla liberazione di tutti gli ostaggi rimanenti.

Lunedì sera, Hamas ha minacciato che gli ostaggi portati nella Striscia di Gaza "rientreranno in bare" se Israele continuerà la pressione militare.

Mairav Zonszein, esperto di Medio Oriente del Gruppo di crisi internazionale, ha suggerito che non ci sarà alcun accordo sugli ostaggi secondo le dichiarazioni di Netanyahu. Ha anche pubblicamente sostenuto l'idea di una presenza militare israeliana permanente nella Striscia di Gaza, come analizzato dal quotidiano israeliano Haaretz come la principale preoccupazione di Netanyahu per la sopravvivenza politica.

Durante l'attacco di Hamas a diverse località nel sud di Israele l'8 ottobre, i fighters di Hamas hanno ucciso 1.205 persone e ne hanno prese 251 come ostaggi nella Striscia di Gaza, secondo i resoconti israeliani. Undici mesi dopo, 97 ostaggi sono ancora trattenuti da Hamas e da altri gruppi palestinesi militanti, con 33 segnalati come morti.

In risposta all'attacco di Hamas, Israele ha avviato un'operazione militare completa nella Striscia di Gaza. Secondo i dati recenti del ministero della Salute di Hamas, che non possono essere verificati in modo indipendente, oltre 40.800 persone sono state uccise da ottobre.

Un programma di vaccinazione su larga scala nella Striscia di Gaza, iniziato dopo il primo caso di paralisi da polio nella regione in quasi un quarto di secolo, sta procedendo meglio del previsto, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Più di 161.000 bambini avevano ricevuto la prima dose di vaccino entro domenica e lunedì, superando l'obiettivo dell'OMS, come annunciato dal rappresentante dell'OMS per i territori palestinesi, Rik Peeperkorn, martedì.

La Commissione internazionale per i diritti umani ha espresso preoccupazione per l'aumento delle vittime civili nelle operazioni militari israeliane sia nella Striscia di Gaza che nella Cisgiordania. La Commissione ha invitato a indagare sulle accuse di uso sproporzionato della forza e di potenziali crimini di guerra.

Dopo la scoperta dei cadaveri degli ostaggi, la Commissione ha richiesto una missione internazionale di indagine indipendente per esaminare le circostanze che hanno portato alla loro morte e garantire la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale.

