- Nonostante la precedente leadership, Braunschweig continua a subire perdite

In precedenza, in Bundesliga 2, l'Eintracht Braunschweig ha subito una sconfitta per 1:2, nonostante avesse migliorato le sue prestazioni e avesse ottenuto un vantaggio iniziale. I loro avversari, il Karlsruher SC imbattuto, si sono dimostrati i vincitori.

Andrin Hunziker (73') e Budu Zivzivadze (87') hanno approfittato di due errori significativi nella linea difensiva di Braunschweig per invertire la situazione nel secondo tempo. Ermin Bicakcic aveva precedentemente dato all'Eintracht il vantaggio nel 14° minuto, grazie alla potente azione di Sven Köhler.

Per tentare di correggere l'inizio di stagione deludente, che li aveva visti ottenere zero punti e subire 13 gol, l'allenatore dell'Eintracht Daniel Scherning ha apportato due modifiche alla formazione iniziale. Ha inserito Paul Jaeckel e Sebastian Polter, oltre a rinforzare il centrocampo con un ulteriore livello di difesa.

Una settimana dopo la deludente sconfitta per 0:5 a Colonia, l'Eintracht ha mostrato inizialmente più entusiasmo e passione. Tuttavia, dopo che Rayan Philippe ha fallito la potenziale seconda rete (39'), il KSC è riuscito a riprendere il controllo.

Marvin Wanitzek ha colpito la traversa nel 51° minuto. Nel frattempo, il Braunschweig ha avuto poche opportunità offensive nella seconda metà, con solo la chance di Levente Szabo (83%) che spiccava. Alla fine, la vittoria del Karlsruher, che è stata vista da 19,908 spettatori, è stata meritata.

