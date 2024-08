Nonostante la possibile tregua a Gaza, Israele ha dichiarato inequivocabilmente di mantenere l'autorità di rilanciare le ostilità contro Hamas.

Come i negoziatori di alto livello si apprestano a riunirsi al Cairo nel fine settimana, ci sono ancora alcune questioni irrisolte nelle trattative riguardanti un potenziale accordo in tre fasi. Israele ha reso chiaro che dopo la prima fase di sei settimane potrebbe esserci una pausa nei combattimenti, ma non è disposto ad accettare ancora un cessate il fuoco permanente.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato a Channel 14 alla fine di giugno: "Sono pronto per un accordo parziale che permetterà il ritorno di alcune persone. Ma siamo impegnati a continuare la guerra dopo la pausa per raggiungere il nostro obiettivo di distruggere Hamas. Non mi tirerò indietro su questo."

La posizione di Israele non è cambiata e questa posizione, che non viola l'accordo in discussione, è stata vista come un significativo successo per Israele nel processo di negoziazione. Questa decisione consente a entrambe le parti, Israele e Hamas, di abbandonare i negoziati una volta terminata la prima fase e riprendere la guerra.

Questo risultato è stato un compromesso da parte di Hamas, che aveva spinto per una pausa temporanea per transitare senza soluzione di continuità in un cessate il fuoco permanente e porre fine alla guerra.

La sorella di un ostaggio israeliano deceduto che ha incontrato Netanyahu di recente, Riki Baruch, ha detto a CNN che l'aspetto chiave dell'incontro è stata "la promessa del Primo Ministro di sconfiggere Hamas e continuare a combattere fino al ritorno dell'ultimo ostaggio."

Data la probabile mancanza di garanzie di un cessate il fuoco permanente, gli ufficiali americani hanno rivisto le loro aspettative e si stanno concentrando ora sull'ottenere un periodo di calma, anche se solo temporaneo, nella speranza che durante la pausa si possa accumulare abbastanza pressione per prevenire qualsiasi ripresa della violenza.

John Kirby del Consiglio di Sicurezza ha dichiarato la scorsa settimana: "In questo momento ci stiamo concentrando sull'ottenere un accordo di cessate il fuoco, far tornare a casa gli ostaggi e raggiungere sei settimane di calma. Questo è il nostro obiettivo attuale."

Un accordo di cessate il fuoco che porti a una pausa nei combattimenti sarebbe accolto con favore da molte persone su entrambi i fronti. I palestinesi nella Striscia di Gaza, che sono stati tutti sfollati e hanno subito bombardamenti israeliani quasi costanti per quasi un anno, avrebbero un necessario momento di respiro, nonché aiuti. Le famiglie israeliane finalmente riavrebbero i loro ostaggi o i loro resti dopo dieci mesi di attesa difficile.

Persistono sfide significative se si raggiunge un accordo iniziale

Tuttavia, raggiungere questa prima fase dell'accordo presenta diverse sfide complesse.

La struttura dell'accordo prevede che la fine dei combattimenti sia programmata per iniziare nella seconda fase, durante la quale Hamas rilascerà tutti gli ostaggi rimanenti e le truppe israeliane si ritireranno dalla Striscia di Gaza. Nella terza fase, inizierà la ricostruzione nell'enclave e verranno restituiti i resti finali degli ostaggi.

Annunciando la cornice il 31 maggio - che sia Hamas che Israele hanno accettato - il Presidente Joe Biden ha ammesso che ci sarebbero state diverse questioni da negoziare una volta iniziata la pausa temporanea. Hamas aveva sperato che l'unica questione rimasta sarebbe stata quella del numero di prigionieri palestinesi da rilasciare in cambio degli ostaggi israeliani, ma Israele ha insistito perché questo fosse solo uno dei temi da discutere durante la transizione dalla prima alla seconda fase per garantire la sicurezza.

Finché queste discussioni continuano, Biden ha dichiarato che il cessate il fuoco della prima fase si protrarrà oltre il limite di sei settimane. Nonostante gli sforzi dei mediatori - gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar - per mantenere questi negoziati sulla giusta strada e prevenire un ritorno alla violenza, potrebbero fallire e entrambe le parti potrebbero riprendere le armi.

Ore dopo che Biden aveva presentato la cornice del 31 maggio, l'ufficio di Netanyahu ha confermato: "Le condizioni di Israele per porre fine alla guerra non sono cambiate."

"La distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas, il rilascio di tutti gli ostaggi e l'assicurarsi che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele", ha dichiarato.

Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, è ancora vivo nonostante gli aggressivi tentativi di Israele di localizzarlo. Migliaia di combattenti di Hamas e del Jihad Islamico Palestinese rimangono ancora sul campo di battaglia.

Solo circa 30 dei più di 100 ostaggi israeliani rimanenti sono previsti per essere rilasciati da Hamas nella prima parte di una tregua, e rimane incerto quanti di questi saranno ancora vivi, secondo fonti vicine ai negoziati.

I negoziatori stanno ancora discutendo il numero e la selezione dei prigionieri palestinesi da rilasciare in cambio, il numero di veto che Israele avrà sui nomi proposti da Hamas per coloro che scontano pene più lunghe per crimini più violenti e dove verranno rilasciati.

Recenti focus sulla proposta del corridoio di Philadelphi

Recentemente, c'è stato un notevole interesse per la questione della presenza delle truppe israeliane lungo il confine tra Egitto e Gaza, noto come corridoio di Philadelphi. Nell'accordo in discussione, le forze IDF dovrebbero ritirarsi dalle aree densamente popolate, ma Israele ha sostenuto che il confine non è uno e

Il venerdì, CNN ha annunciato che Israele ha presentato un aggiornamento del piano all'Egitto, con l'intenzione di inviarlo a Hamas. Secondo un diplomatico e una fonte israeliana informata, Israele ha presentato questo nuovo schema il giovedì.

La nuova proposta israeliana include una mappa che delinea la posizione dei loro truppe, mostrando una riduzione di soldati e installazioni militari lungo il corridoio vitale confinante con l'Egitto rispetto alla loro posizione precedente. In precedenza, i negoziatori egiziani avevano scartato la mappa israeliana precedente e si erano rifiutati di comunicarla a Hamas, giudicandola inappropriata.

La reazione di Hamas alla nuova proposta influenzerà se invierà delegati alla sessione di negoziazione programmata per domenica a Il Cairo. Se parteciperanno, le due parti potrebbero collaborare in veri e propri negoziati, con ciascuna squadra in una stanza separata, e mediatori egiziani e qatarioti che scambiano messaggi tra loro.

Questa proposta è stata realizzata a seguito di una lunga discussione tra Netanyahu e il suo squadra di negoziati del giovedì, durante la quale Netanyahu ha acconsentito a ridurre i livelli di truppe. Questa riunione si è tenuta un giorno dopo che Netanyahu ha incontrato il Presidente Joe Biden, che ha incoraggiato Netanyahu a mostrare maggiore flessibilità nel corridoio di Philadelphi.

Esistono profonde controversie e punti di vista contrastanti tra le autorità di sicurezza israeliane e l'amministrazione Netanyahu. I membri dell'ala destra estrema del suo gabinetto hanno criticato qualsiasi accordo di cessate il fuoco, mentre le fonti israeliane avvertono che Netanyahu sta minando i negoziati.

"Il (esercito) israeliano desidera una tregua in questo momento, mirata a raggiungere obiettivi come la liberazione degli ostaggi", ha commentato un alto funzionario americano. "Tutti i problemi rimanenti sono gestibili. Non perfetti, ma gestibili".

Il direttore della CIA Bill Burns è arrivato al Cairo venerdì per l'ultima tornata di discussioni, agendo come capo negoziatore dell'amministrazione Biden.

Per sigillare un accordo, gli Stati Uniti, insieme ai co-mediatori Qatar e Egitto, hanno proposto una soluzione per affrontare le rimanenti divergenze.

Iniziata questa settimana, il Segretario di Stato Antony Blinken, che si trovava in visita in Israele, ha affermato che Netanyahu ha accettato questa proposta, mentre Hamas non l'ha ancora fatto.

Di recente, Hamas ha accusato Israele di manipolare i termini, mentre i resoconti suggeriscono che Netanyahu ha modificato e ritirato diverse posizioni.

Un alto funzionario dell'amministrazione Biden ha definito le modifiche israeliane "chiarificazioni", mentre gli ufficiali americani hanno costantemente mantenuto che un accordo è vicino e che solo "problemi di implementazione" rimangono da esplorare.

Tuttavia, molti coinvolti sono meno ottimisti.

Una fonte a conoscenza di tutte le discussioni dall'ultima tregua temporanea che si è disintegrata quasi nove mesi fa ha descritto la situazione come "quasi senza speranza", aggiungendo che le negoziazioni di questa settimana dopo l'ultima tornata a Doha non hanno prodotto alcun significativo progresso.

Un grande mistero è ciò che vuole il leader di Hamas Sinwar: una pausa per i suoi combattenti e i palestinesi che stanno soffrendo tremendamente o un conflitto regionale più ampio istigato da Iran e Hezbollah, che coinvolgerebbe ulteriormente Israele.

Alcuni analisti credono che Sinwar stia aspettando di vedere come Hezbollah in Libano e l'Iran reagiranno contro Israele per gli ultimi assassinii di un importante leader di Hezbollah a Beirut e del leader politico di Hamas a Tehran.

Qualunque sia l'esito dei colloqui del weekend, tutti gli indizi suggeriscono che il massimo che Israele è disposto a considerare al momento è una tregua di 42 giorni. Dopo di che, ogni scommessa è azzardata.

"È facile essere pessimisti a causa della sua durata", ha riconosciuto l'alto funzionario americano. "Avrebbero potuto concludere questo molte volte, ma non l'hanno fatto".

L'aspetto politico dei negoziati che circondano il potenziale accordo in tre fasi è stato un punto focale significativo. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato il proseguimento della guerra dopo la pausa per raggiungere il loro obiettivo di distruggere Hamas, indicando una posizione non negoziabile sulla politica.

