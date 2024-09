- Nonostante la persistenza della maggior parte dei loro servizi ferroviari, le nazioni continuano a fare affidamento sul tradizionale sistema D-ticket.

Nonostante i costi crescenti per i sussidi del biglietto tedesco, la fornitura di trasporti all'interno delle aree locali e regionali continua principalmente in gran parte degli stati federali, come rivelato da un'indagine nazionale condotta dall'Agenzia tedesca di stampa.

La Schleswig-Holstein, tuttavia, ha dichiarato tagli a giugno: erano necessari risparmi e il trasporto locale su rotaia non poteva essere sostenuto a lungo termine oltre il 2025, è stato sottolineato - sarebbe stata implementata una riduzione del due percento dei servizi su rotaia. L'obiettivo era di mitigare la situazione nei prossimi anni.

Le divergenze finanziarie tra il governo federale e gli stati riguardo ai contributi del biglietto tedesco sono state un problema persistente altrove.

In Bassa Sassonia, non è stata presa alcuna decisione finale riguardo ai servizi: il trasporto locale nello stato è gestito da tre associazioni di trasporto. Due di loro non intendono ridurre l'offerta. Una, la Landesnahverkehrsgesellschaft, sta esaminando se diventino necessari cancellazioni a partire dalla fine del 2025 a causa della situazione finanziaria. Il Ministero dei trasporti afferma di non avere intenzione di eliminare alcuna connessione.

Molti stati mantengono ancora l'offerta

Il Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ha dichiarato di non stare contemplando riduzioni in questo momento. Stati come la Turingia e il Meclemburgo-Pomerania Occidentale non hanno attualmente piani di tagli, ma sono preoccupati per i problemi finanziari.

"Il governo federale dovrebbe assumersi la responsabilità di una rete ferroviaria funzionale anche in una situazione di bilancio stretto. Se i viaggi, i pendolari e persino il trasporto merci diventano troppo costosi, non sarà possibile aumentare l'uso della ferrovia", ha detto, ad esempio, il ministro dell'Economia del Meclemburgo-Pomerania Occidentale Reinhard Meyer.

Il ministro dei trasporti della Baviera Christian Bernreiter ha aggiunto: "Non ci sono tagli nel trasporto locale su rotaia in Baviera al momento, ma sono necessibili importanti aggiustamenti finanziari e spostamenti. Se il governo federale non fornisce i fondi, saranno necessari tagli permanenti".

La Renania Settentrionale-Vestfalia garantisce il trasporto locale su rotaia fino alla fine del 2025 grazie alle garanzie finanziarie dello stato di NRW. "Di conseguenza, non ci sono cancellazioni immediate a causa di vincoli finanziari", afferma un portavoce delle tre associazioni responsabili. A partire dal 2026, sembra che i fondi previsti non coprano nemmeno l'offerta esistente - figurarsi un aumento dell'offerta. "Sono necessari urgentemente fondi aggiuntivi qui".

Il ruolo dell'aumento previsto della tassa di tracciato è ancora incerto. L'aumento previsto è ancora nella fase di pianificazione e richiede sia considerazioni legali che chiarimenti politici a livello federale e europeo. "Prima della risoluzione finale dei fatti, non si può speculare su qualsiasi potenziale implicazione finanziaria o operativa".

La Baden-Württemberg, l'Assia, la Renania-Palatinato e la Sassonia-Anhalt non prevedono tagli al momento. Lo stesso vale per Amburgo, indirettamente interessata dai tagli degli stati vicini.

L'aumento del prezzo del biglietto

Il biglietto tedesco, che consente l'uso illimitato di autobus e treni per i trasporti regionali e locali in tutta la Germania, costa attualmente 49 euro al mese. Tuttavia, i ministri dei trasporti degli stati hanno dichiarato un aumento del prezzo per l'anno prossimo.

Nel contesto del dibattito nazionale sul biglietto tedesco e sui sussidi, la Bassa Sassonia sta attualmente esaminando le possibili cancellazioni dei suoi servizi su rotaia a partire dalla fine del 2025 a causa della situazione finanziaria. Nonostante ciò, il Ministero dei trasporti della Bassa Sassonia ha affermato di non avere intenzione di eliminare alcuna connessione.

