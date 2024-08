- Nonostante la battuta d'arresto, Zverev rimane pronto per gli US Open.

Il US Open è alle porte e, nonostante una deludente sconfitta in semifinale all'ATP tournament di Cincinnati contro Jannik Sinner, Alexander Zverev si sta preparando per l'ultimo dei quattro tornei del Grande Slam della stagione del tennis. Nonostante la sconfitta in una partita di alta qualità durata tre ore (6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (4:7)), Zverev è riuscito a raccogliere un po' di fiducia per il classico a Flushing Meadows, dopo alcune settimane difficili.

Il US Open di New York inizierà la prossima settimana, offrendo a Zverev un'altra occasione per conquistare il suo tanto agognato titolo del Grande Slam. Nel 2020, il nativo di Amburgo è arrivato vicino ma ha perso in una finale emozionante contro il suo amico austriaco, Dominic Thiem, nonostante avesse un vantaggio di 2:0 nei set.

Lo scorso anno, il viaggio di Zverev a New York si è concluso ai quarti di finale. Dopo aver vinto contro Sinner in una partita al cardiopalma in cinque set nel turno dei 16, Zverev era completamente esausto e non aveva speranze contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale.

Preparazione ideale per il US Open

Questa volta, Zverev avrà alcuni giorni per riposarsi dopo la sua ultima faticosa battaglia contro Sinner. Nel complesso, ha trascorso molto tempo sul campo da tennis a Cincinnati, il che si tradurrà in una preparazione ideale per il US Open, che sembra ancora più allettante quest'anno come un autentico tesoro.

In testa al gruppo, Sinner sta vivendo alti e bassi dopo il suo primo titolo del Grande Slam all'Australian Open di Melbourne all'inizio dell'anno, con dubbi sul detentore del record di Grand Slam Novak Djokovic. Il 37enne serbo ha realizzato il suo ultimo grande sogno con una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi e non ha giocato una partita da allora, preferendo festeggiare nella sua Serbia natale.

Tutto alla portata di Zverev?

E anche lo spagnolo Carlos Alcaraz sta ancora cercando il ritmo e la motivazione dopo la sua difficile sconfitta alle Olimpiadi. A Cincinnati, il viaggio di Alcaraz si è concluso al secondo turno.

Pertanto, sembra che tutto sia a portata di Zverev, anche se il numero uno tedesco ha avuto alcuni problemi recentemente. È sembrato stranamente debole alle Olimpiadi di Parigi e si è lamentato di nuovo di problemi di respiro all'ATP tournament di Montreal. Tuttavia, a Cincinnati, Zverev ha dimostrato di essere più in forma, lottando contro le avverse condizioni meteorologiche piuttosto che contro il suo corpo. "Sono orgoglioso di come ho lottato", ha dichiarato Zverev.

Contro Sinner, Zverev ha mostrato una prestazione tenace, avendo già conquistato un match point nel primo set, ma Sinner è riuscito a vincere il set nel tiebreak. Nel set decisivo, la fortuna è stata dalla parte di Sinner.

"Ci sono stati alcuni alti e bassi, che possono verificarsi, soprattutto quando la partita dura più di tre ore", ha detto Sinner dopo la partita. "È stata una buona partita, credo, per entrambi. Ha servito eccezionalmente bene, quindi posso essere particolarmente orgoglioso".

Con il US Open di New York che si avvicina rapidamente, Alexander Zverev

