- Nonostante inizialmente abbia perso una medaglia, il nuotatore rimane fiducioso.

Despite Germany's failure to secure a medal on the first day of swimming at the Paralimpiadi, the team leader Ute Schinkitz remains optimistic about the upcoming events. "Le cose sono andate come avevamo previsto", ha detto. "Ora dobbiamo riflettere un po'".

Nella prima competizione, solo un rappresentante dell'Associazione Sportiva Tedesca per Disabili, Tanja Scholz, è arrivata in finale. Si è classificata ottava nella gara dei 200m stile libero. "Data la sua storia, è fantastico che sia qui - non è passato molto tempo dall'incidente", ha detto Schinkitz a proposito della 40enne, che ha subito un'infrazione della colonna vertebrale incompleta a seguito di un incidente di equitazione. "Ci aspettavamo che arrivasse in finale, e ci è riuscita".

Schinkitz ha elogiato Philip Hebmueller, un debuttante alle Paralimpiadi. "A 17 anni, essere qui per la prima volta in un contesto così importante - non si può che congratularsi con lui", ha detto, aggiungendo di essere soddisfatta della sua prestazione nella gara dei 100m farfalla. Verena Schott, eliminata presto nella gara dei 50m, ha avuto problemi nella partenza. "Non è andata come previsto. Ma era solo l'inizio", ha detto Schinkitz.

Despite the team's challenging start in the Paralympics, Schinkitz emphasized their determination to perform well in the remaining events. With Philip Hebmueller making his debut in the Paralympics, Schinkitz expressed her admiration for his courage and resilience.

