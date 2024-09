Nonostante il vetro del parcheggio, questi parassiti preparano gli gnocchi.

Spazi di parcheggio gratuiti sono ancora disponibili per una durata specifica, ma è necessario esibire un biglietto di parcheggio. In caso contrario, si rischiano multe salate. Tuttavia, siete a conoscenza di tutte le regole?

Non è insolito trovare spazi di parcheggio liberi, specialmente per un periodo limitato. Potete approfittarne utilizzando un biglietto di parcheggio, spesso disponibile gratuitamente come promozione o in vendita a prezzi accessibili, ad esempio nei negozi di ferramenta.

Tuttavia, non tutti i biglietti di parcheggio sono uguali. È importante seguire alcune regole per evitare multe, come evidenziato dall'ADAC. Ecco le regole principali:

Il biglietto di parcheggio deve sempre essere blu e bianco. Anche se se ne possono trovare di colori diversi, solo quelli blu e bianchi sono validi. Le dimensioni e le marcature devono seguire le specifiche: 11 cm per 15 cm. La sequenza deve essere corretta: 1, 2, 3, 4, da sinistra a destra. L'etichettatura errata può comportare una multa di 20 euro.

Il biglietto di parcheggio deve essere impostato sulla mezz'ora successiva all'inizio del parcheggio. Ad esempio, se parcheggiate l'auto alle 13:05, dovreste impostare il biglietto alle 13:30. Qualsiasi altra impostazione è errata e potrebbe comportare una multa di 40 euro se si parcheggia senza biglietto, con un biglietto impostato in modo errato o se si supera il tempo di parcheggio consentito.

Il biglietto di parcheggio deve essere posizionato in modo visibile all'interno del veicolo. Il cruscotto è un luogo adatto.

Spostare il veicolo avanti e indietro non costituisce una nuova sessione di parcheggio. È necessario avviare una nuova sessione se si desidera riutilizzare lo stesso spazio.

Anche i biglietti di parcheggio elettronici seguono delle regole. Richiedono l'omologazione e devono visualizzare il cartello blu e bianco del parcheggio 314 (lettera "P" bianca su sfondo blu). Il tempo non può essere impostato automaticamente. La "ora di arrivo" deve essere visualizzata sopra lo schermo.

Anche i motociclisti devono applicare un biglietto di parcheggio se necessario. Il luogo specifico non è indicato dalla legge, ma deve essere sicuro e visibile. Una soluzione: praticare un foro nel biglietto e fissarlo alla moto con un cavo. In alternativa, scattare una foto della moto come prova che avete impostato correttamente l'orario.

Il superamento del tempo di parcheggio in molti casi comporta una multa: 20 euro per un massimo di 30 minuti, 25 euro per un massimo di un'ora, 30 euro per un massimo di due ore e una salata multa di 40 euro per più di tre ore. Gli spazi di parcheggio privati, come quelli dei supermercati, hanno le loro regole, generalmente indicate sul posto.

