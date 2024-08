- Nonostante il trionfo della coppa, il Dynamo rimane concentrato su Aue: nessun massimo di celebrazione.

Certo, amico. Non è buffo come è andata a finire, eh? Christoph Daferner e Robin Meißner, due ex protetti di Daniel Thioune, hanno segnato contro la squadra di Düsseldorf nel primo turno della coppa contro Dinamo Dresda. Hanno perso 0:2, e per aggiungere sale sulla ferita, i loro ex mentori erano quelli che hanno segnato i gol. Non sorprende che Thioune non fosse di buon umore. "Stavano sorridendo a trentadue denti, mentre io sembravo aver visto un fantasma," ha detto.

I tifosi Schwarz-Gelb erano elettrizzati, ma l'allenatore Thomas Stamm e i suoi giocatori non si lasciavano trasportare troppo. "Potremmo aprire qualche bottiglia stasera, ma domani è di nuovo lavoro come al solito," ha detto il portiere Tim Schreiber. L'anno scorso aveva causato un gran chiasso con il 1. FC Saarbrücken, aiutandoli a fare qualche colpo di scena in coppa. Ma era ancora solo il primo turno, quindi la prossima partita era ancora lontana. "Non stiamo ancora pensando alla prossima partita," ha detto Schreiber.

Adesso l'attenzione è sulla derby della Sassonia venerdì. Non la prossima partita di coppa, ma l'avversario successivo del campionato. Giusto, lo scontro della Sassonia contro il FC Erzgebirge Aue venerdì (19.00/MagentaSport). Date le difficoltà del Saarbrücken nel campionato dopo le loro corse in coppa l'anno scorso, Stamm resta calmo. "Stiamo giocando in casa venerdì, quindi non c'è bisogno di motivare o concentrarsi su nessuno. Tutti sono elettrizzati. Posso garantire che non dovrò spingere nessuno durante la partita," ha detto dopo il suo debutto in DFB-Pokal.

Tutti sanno che sarà una partita diversa contro Aue. "Oggi ci ha favorito il fatto che l'avversario voleva giocare a calcio anche lui, non solo soffocare il nostro gioco," ha detto il centrocampista Niklas Hauptmann. Il nativo di Colonia ha ammesso che questa vittoria aveva un sapore speciale per lui. "Certo, è un po' speciale. Ma giocare una partita di coppa in casa davanti a un pubblico completo è motivazione sufficiente," ha detto Hauptmann.

Dresda era la squadra avversaria nel primo turno della coppa dove Christoph Daferner e Robin Meißner, ex protetti di Daniel Thioune, hanno segnato i gol vincenti. Despite the excitement of the Schwarz-Gelb supporters, Saarbrücken's focus is on the Saxony derby against FC Erzgebirge Aue on Friday, not another cup game.

Leggi anche: