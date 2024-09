- Nonostante il notevole successo: 1.

Magdeburg segna una storica vittoria in trasferta con quattro gol nella 2. Bundesliga grazie alle reti dei giocatori subentrati

Magdeburg ha ottenuto la sua più grande vittoria in trasferta nella 2. Bundesliga grazie a una tripletta dei giocatori subentrati, regalando al nuovo allenatore Christian Titz una meritata iniezione di fiducia. La netta vittoria per 4-0 contro il Nürnberg ha lasciato perplesso l'ex campione del mondo Miroslav Klose, ora parte dello staff della squadra, mentre Titz ha finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo dopo una importante rivoluzione del team.

La formazione rimodellata ha saputo fare fronte all'addio del trequartista e capocannoniere Baris Atik, con Xavier Amaechi che ha sbloccato il risultato al 24'. I subentrati Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') e Philipp Hercher (90+2) hanno poi sigillato la vittoria davanti ai 31.581 spettatori dello stadio Max Morlock.

I nuovi acquisti brillano al debutto

Magdeburg ha raccolto sei dei suoi otto punti in trasferta e segnato sette delle sue nove reti fuori casa. Anche se il loro punteggio era lo stesso della scorsa stagione a questo punto, la differenza reti non era altrettanto impressionante. La squadra rivisitata sembra più bilanciata e di qualità superiore, con nuovi acquisti come l'attaccante Martijn Kaars (tre gol, un assist) e l'ala Lusomba Musonda (tre assist) che si sono inseriti alla perfezione. Marcus Mathisen si è anche distinto in difesa centrale, sostituendo il difensore titolare Tobias Müller.

Anche i acquisti dalla terza divisione rinforzano la squadra: Burcu ha segnato il suo primo gol contro il Nürnberg, e Abu-Bekir El-Zein sta aggiungendo stabilità al centrocampo. "Sono contento della squadra; tutti hanno dato il massimo", ha detto Burcu. "Abbiamo un allenatore che è completamente dedito al calcio, sempre alla ricerca di qualcosa in più, sempre pronto a rinunciare all'ultimo gol. E questo rende il calcio più divertente".

Assenze di giocatori chiave minimizzate

Despite the departure of influential players like Luca Schuler (Hertha BSC), Daniel Elfadli (Hamburger SV), and Amara Condé (SC Heerenveen), Magdeburg has managed to continue with Titz's strategies, much to everyone's surprise. However, there are still areas for improvement, particularly in finishing at home and preserving discipline in defense.

Magdeburg will need to address these weaknesses during the international break to avoid a repeat of their poor performance in the cup against Offenbach. They will also have the opportunity to refine their techniques in a friendly against third-tier Osnabrück on September 5. Despite their promising start, Magdeburg is cautious of repeating last season's trend, where five unbeaten matches at the beginning eventually led to an eight-game winless streak, resulting in a drop to 14th place.

