- Nonostante il luccichio del successo, rimase un senso di delusione: finì quarta.

La delusione per Valentin Baus e Thomas Schmidberger nella loro prestazione di doppio a tavola da tennis è stata evidente, vincendo l'argento ma mancando l'oro.

Valentin Baus e Thomas Schmidberger possono aver lasciato il torneo con una medaglia d'argento nel doppio a tavola da tennis, ma non possono evitare di sentirsi delusi. Sono stati battuti dalla coppia cinese di Feng Panfeng e Cao Ningning, perdendo 0:3 a Parigi. "Mi dà fastidio non aver potuto dare il massimo", ha confessato Baus, che soffre di osteogenesi imperfetta e si muove in sedia a rotelle.

La coppia tedesca ha mostrato qualche promessa nel primo set, ma la squadra cinese ha dimostrato la propria superiorità da quel momento in poi. "Vincere l'oro dipende dal fatto che ogni pezzo vada al suo posto", ha spiegato Baus. "Dopo aver perso i primi due set, abbiamo cercato di ricomporci e spingere di più. Tuttavia, ci siamo concentrati troppo sul nostro gioco", ha aggiunto Schmidberger, che è paralizzato dalla vita in giù.

Il caloroso sostegno del pubblico tedesco non è riuscito a cambiare l'inerzia della partita per Baus e Schmidberger. Hanno lasciato la competizione con applausi e gratitudine per l'esperienza. "Competere di fronte a un pubblico così entusiasta è qualcosa di veramente speciale. L'atmosfera era incredibile", ha ricordato Baus.

Baus e Schmidberger celebreranno le loro medaglie d'argento prima di concentrarsi sulle competizioni individuali. Negli ultimi tre anni, Baus ha vinto cinque medaglie d'oro alle Paralimpiadi di Tokyo, mentre Schmidberger ha vinto l'argento nella classe 3. "Ora è il momento di concentrarsi sulle competizioni individuali. Il torneo è ancora in corso", ha detto Schmidberger.

La bicicletta porta gioia a Hausberger

Prima di questo, Maike Hausberger ha vinto la medaglia di bronzo nella gara di ciclismo su pista femminile dei 500 metri a cronometro al Velodrome. Questo è stato il suo primo medaglia paralimpica alla sua terza partecipazione, nonché la terza per la delegazione tedesca a Parigi. L'oro è andato ad Amanda Reid dell'Australia e l'argento a Wangwei Qian della Cina.

"Sono incredibilmente felice e orgogliosa di aver finalmente vinto una medaglia", ha espresso Hausberger i suoi sentimenti. "Ho rivisto la mia prestazione più volte, ho dato il massimo e è stato sufficiente".

Hausberger, che ha gareggiato nell'atletica alle Paralimpiadi del 2012 e del 2016, si è qualificata per la finale come terzo miglior performer. È arrivata vicina a vincere una medaglia nella gara dei 3000 metri a inseguimento, ma non ce l'ha fatta.

Sorpresa in piscina

Mira Jeanne Maack ha vinto il bronzo nei 100 metri dorso femminile in 1:18.36 minuti. "Non ci credo", ha esclamato la 20enne di Berlino. "Ho raggiunto il mio obiettivo, qualcosa a cui ho lavorato per tre anni".

Purtroppo, la squadra tedesca di boccia è stata eliminata dal torneo. Entrambi Boris Nicolai e Anita Raguwaran non sono riusciti a raggiungere i quarti di finale dopo aver vinto una partita e perso due nella fase a

