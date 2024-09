Nonostante il cambio del 4% nel parlamento statale, i politici di sinistra continuano a detenere il potere.

Alle 20:28: Proiezioni AFD per Turingia indicano crescita continua

Nella proiezioni dei risultati elettorali della ZDF per la Turingia, l'AFD continua a migliorare il suo risultato, arrivando al 33,4% dei voti. La CDU si attesta al 23,8%, l'SBW al 15,5%, la Sinistra al 11,9%, l'SPD al 6,0% e i Verdi al 3,4%. L'FDP non supera l'1,2%.

Alle 20:17: In Sassonia, il vantaggio della CDU sull'AFD è minimo

Secondo le proiezioni attuali della ZDF, la CDU in Sassonia ha un vantaggio di soli 0,1 punti percentuali sull'AFD. I cristiano-democratici sono al 31,5%, mentre l'AFD, classificata come estremista di destra dai servizi segreti interni, è al 31,4%. L'AFD ha superato notevolmente la CDU nelle proiezioni della Turingia. I Verdi sono attualmente al 5,1% in Sassonia e rischiano di perdere i loro seggi parlamentari. La Sinistra raggiunge a malapena il 4,3% nelle proiezioni, rendendo le sue possibilità di vittoria scarse. L'SPD mantiene saldamente la sua posizione nel parlamento statale con il 7,6%.

Alle 19:56: In pericolo l'ingresso diretto di Höcke nel parlamento della Turingia

Le possibilità di Björn Höcke, capo della fazione dell'AFD, di entrare direttamente nel parlamento della Turingia sono a rischio. Con il 68% dei 74 collegi elettorali conteggiati, il candidato della CDU, Christian Tischner, guida con il 42,3% dei voti, superando il 40,4% di Höcke. Se Tischner otterrà la maggioranza dei voti nel collegio elettorale di Greiz II, Höcke potrebbe perdere un mandato diretto e finire in un seggio parlamentare sulla lista di stato, soprattutto se molti candidati diretti dell'AFD avranno successo.

Alle 19:50: Höcke sull'AFD: "La politica del firewall ha fallito"

L'AFD emerge come forza dominante nella Turingia, secondo i risultati delle elezioni. Höcke, candidato principale dell'AFD, vede l'esito come un "fallimento storico" della "politica del firewall" e discute della formazione del governo successivo.

Alle 19:42: Ramelow sulla "cannibalizzazione" della Sinistra: "La CDU ha equiparato l'AFD e la Sinistra"

Il presidente del governo della Turingia, Bodo Ramelow, ritiene che il partito della Sinistra sia stato "cannibalizzato" da due fattori chiave: in primo luogo, la CDU ha costantemente equiparato l'AFD e la Sinistra, utilizzando una "retorica di esclusione" nei loro confronti, sebbene abbiano condiviso il potere per cinque anni. In secondo luogo, il BSW aveva promesso di portare all'AFD il 17% dei voti, ma il partito ha effettivamente ottenuto quel risultato. Ramelow può comunque festeggiare l'alta affluenza alle urne.

19:26: Nouripour sull'AFD: "I miei pensieri sono con coloro che hanno paura"

L'AFD vince con più del 30% in entrambi gli stati di Sassonia e Turingia, lasciando indietro i partiti del semaforo. Nouripour vede il risultato elettorale dell'AFD come un "punto di svolta" e un appello a difendere insieme la democrazia.

19:13: Ultima proiezioni della Sassonia: la vittoria della CDU è a portata di mano

L'ultima proiezioni della ZDF mostra una gara serrata tra l'AFD e la CDU: i cristiano-democratici guidano con il 31,7%, a malapena davanti all'AFD con il 31,4% dei voti. L'SBW ottiene l'11,4%, l'SPD il 7,8%, i Verdi il 5,5% e la Sinistra non raggiunge la soglia del 5% con il 4,3%.

19:08: Wagenknecht considera una coalizione CDU-SBW-SPD in Turingia

La leader dell'SBW, Sahra Wagenknecht, mira a formare una coalizione con la CDU e eventualmente l'SPD in Turingia. "Speriamo di creare un governo forte con la CDU - probabilmente anche con l'SPD", dice in un'intervista dell'ARD, sottolineando la necessità di affrontare "gravi carenze di insegnanti" in Turingia e rappresentare lo stato a livello federale, sostenendo la pace, la diplomazia e l'opposizione al dispiegamento di missili USA in Germania. Wagenknecht respinge le coalizioni con l'AFD in Turingia.

19:02: Ultima previsione per la Turingia: l'AFD improve il suo risultato

Una previsione della ZDF per il risultato elettorale in Turingia suggerisce che l'AFD sta performando meglio del previsto. Gli estremisti di destra stanno apparentemente ottenendo il 33,1% dei voti nella regione. La CDU è al 24,3%, l'alleanza di Sahra Wagenknecht ottiene il 15%, mentre la Sinistra, attualmente al potere con Bodo Ramelow come popolare presidente del governo, subisce una perdita dell'8% e si attesta al 11,7%. L'SPD raccoglie il 6,6%, mentre i Verdi ottengono il 4% dei voti.

18:56 Göring-Eckardt: il successo dell'AfD segna un "punto di svolta" democratico in Germania I politici del partito Verde appaiono più turbati dal successo dell'AfD in Turingia che dal loro stesso partito. Katrin Göring-Eckardt, vicepresidente del Bundestag verde, descrive la vittoria degli estremisti di destra come un "punto di svolta" in Germania. Il leader del partito Omid Nouripour ammette che il fallimento del suo partito è solo "marginale" se si considera che l'AfD ha superato come forza dominante in un parlamento statale.

18:48 Kretschmer sulla Sassonia: "Abbiamo ogni motivo per festeggiare" Il ministro presidente uscente della Sassonia Michael Kretschmer vede la CDU come pilastro della coalizione di governo. "Abbiamo ogni motivo per festeggiare," ha dichiarato Kretschmer all'evento del suo partito. "Dopo cinque anni di difficoltà, le persone in Sassonia hanno riposto la loro fiducia nella CDU e hanno rifiutato di esprimere il loro malcontento attraverso un voto di protesta."

18:39 Proiezioni preliminari per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si riduce Le prime proiezioni sulla ZDF indicano che il vantaggio della CDU sull'AfD nelle elezioni statali della Sassonia si è ridotto: la CDU detiene attualmente un leggero vantaggio del 31,9%, mentre l'AfD registra il 31,3%. Il BSW è al 11,6%, l'SPD al 7,8%. I Verdi sarebbero a malapena in grado di entrare nel parlamento statale con il 5,2%, mentre la Sinistra non ce la fa con il 4,5%.

18:33 La presidente dell'AfD Weidel cerca la partecipazione al governo per l'AfD La presidente federale dell'AfD Alice Weidel sta cercando la partecipazione al governo per il suo partito in Turingia e Sassonia. "In circostanze normali, seguendo le pratiche di questo paese, il partito più forte, che è l'AfD, dovrebbe esplorare le possibilità di collaborazione," ha dichiarato su ARD, riferendosi alla Turingia. "I votanti in entrambi gli stati federati desiderano che l'AfD sia coinvolta nel governo. Rappresentiamo il 30% dei votanti in entrambi gli stati e un governo stabile non è possibile senza di noi."

18:30 Il segretario generale dell'SPD Kühnert: "C'era un rischio reale di essere espulsi dal parlamento statale" Il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert ha accettato i risultati moderati delle elezioni in Turingia e Sassonia. "Non è un momento per festeggiare per l'SPD," ha ammesso su ARD. Simultaneamente, ha riconosciuto che il suo partito sta lottando da anni. "Il rischio di essere eliminati dai parlamenti statali era reale," ha osservato Kühnert. "Combattere è utile, siamo necessari." È necessario un cambiamento significativo, ha sostenuto, menzionando la necessità di maggiore espressione e di ascoltare i votanti. Riguardo al cancelliere Olaf Scholz, ha dichiarato: "Dobbiamo esprimere la nostra politica collettivamente."

18:23 Höcke celebra il risultato della Turingia come "trionfo storico" Il capo del gruppo parlamentare dell'AfD Björn Höcke vede il risultato della Turingia come "storico". L'AfD ora guida i sondaggi di popolarità nello stato federale, "il firewall assurdo deve finire," ha dichiarato su MDR. Non ci sarà alcun cambiamento senza l'AfD, ha aggiunto.

18:21 Chrupalla sulla Turingia: "Siamo alla pari con la CDU" Il leader dell'AfD Tino Chrupalla loda il risultato del suo partito come straordinario, riflettendo un cambiamento nell'orientamento dei votanti in entrambi gli stati federali. L'AfD è aperta a trattative con tutti i partiti, ha detto su ZDF. In Sassonia, l'AfD è "uguale alla CDU" e si impegna a governare per il bene della Sassonia, ha aggiunto.

18:17 Il segretario generale della CDU Linnemann: nessuna collaborazione con l'AfD Il segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha respinto qualsiasi piano di collaborazione con l'AfD in Turingia o Sassonia. "Siamo inequivocabilmente chiari su questo," ha affermato su ARD. La CDU ora stabilirà governi dal centro del parlamento, ha affermato. È ottimista sul successo di questo approccio. Ha sottolineato che la CDU remains

18:01 L'AfD guida in Turingia, BSW raggiunge la doppia cifra in SassoniaSecondo le prime previsioni post-elezioni regionali in Turingia, l'AfD è in testa. L'SPD supera la soglia del 5%, mentre i Verdi e l'FDP restano sotto. In Sassonia, il BSW ottiene per la prima volta un risultato a due cifre. La CDU supera leggermente l'AfD, ma sia la Sinistra che l'FDP non dovrebbero entrare nel parlamento regionale, secondo le proiezioni, anche se i Verdi potrebbero rimanere.

17:18 Höcke a Rischio di Non Entrare in Parlamento RegionaleIl capo della fazione AfD in Turingia, Björn Höcke, potrebbe non ottenere un seggio nel prossimo parlamento regionale. I suoi colleghi di partito di successo potrebbero addirittura mettere a rischio le sue chances. Diversi candidati dell'AfD hanno buone prospettive di vittorie dirette nei loro collegi. Tuttavia, Höcke si scontra con una forte concorrenza nel collegio di Greiz II contro il candidato CDU Christian Tischner. Se Tischner vince e l'AfD ha più vittorie dirette di quelle consentite dai risultati della seconda votazione, nessuno potrebbe entrare tramite la lista di partito, nemmeno Höcke, che è il primo nella sua lista. In questa situazione, l'AfD potrebbe chiedere a un vincitore diretto di rinunciare al loro seggio nel parlamento regionale, permettendo a Höcke di ottenere il suo mandato.

16:48 L'AfD della Turingia Organizza una Festa Senza MediaLa festa elettorale dell'AfD della Turingia non dovrebbe essere coperta dai media. Il partito, designato estremista di destra dall'agenzia per la protezione della costituzione, ha tentato di escludere diversi media dall'evento. Tuttavia, un tribunale ha proibito ciò, portando la sezione statale a espellere la stampa. Un portavoce del partito ha attribuito il movimento a problemi organizzativi: non c'era abbastanza spazio nella sede dell'evento per tutti i rappresentanti dei media che avevano richiesto l'accredito.

16:29 Circa un Quarto ha Votato per Posta in SassoniaPer le "elezioni decisive" in Sassonia, come ha detto il Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer, quasi un quarto degli elettori ha già votato per posta. L'ufficiale elettorale dello stato stima che il 24,6% degli elettori voterà per posta. La partecipazione oggi è solo leggermente più alta rispetto al 2019, ma l'ufficiale elettorale si aspetta molti più voti per posta rispetto al 2019.

15:52 Höcke Vota in Lada in Turingia - Ramelow con la Moglie ad Erfurt

Il capo di stato dell'AfD della Turingia e candidato principale ha votato intorno a mezzogiorno al suo seggio elettorale di Bornhagen nel distretto di Eichsfeld. Höcke ha votato in un fuoristrada Lada Niva di produzione russa.

Il Ministro Presidente Bodo Ramelow ha votato nella capitale dello stato di Erfurt con sua moglie Germana Alberti vom Hofe. Ramelow è stato al potere nello Stato libero per la maggior parte degli ultimi sette anni, guidando un governo di minoranza più recentemente.

15:40 La Partecipazione in Turingia Supera quella delle Elezioni PassateAlle 14, il 44,4% degli elettori aveva votato in Turingia. È più di due punti in più rispetto a cinque anni fa. Si prevede una partecipazione elevata. I voti per posta non sono inclusi in questi numeri, secondo il commissario elettorale dello stato. In Sassonia, la partecipazione è leggermente più alta rispetto al 2019, al 35,4%. Tuttavia, il commissario elettorale si aspetta molti più voti per posta rispetto al 2019. I seggi voteranno in entrambi gli stati alle 18.

15:13 Kretschmer Spera che i Partiti della Coalizione Raggiungano il Parlamento Regionale

14:40 I Temi delle Elezioni per Sassonia e TuringiaCirca un terzo degli elettori in Sassonia e Turingia intende votare per l'AfD nelle elezioni del 1° settembre. Un sondaggio rivela i motivi dietro questo, evidenziando le principali preoccupazioni e questioni. L'immigrazione è solo uno dei problemi.

14:13 Höcke Esce Velocemente dal Seggio ElettoraleIl candidato principale dell'AfD in Turingia, Björn Höcke, ha votato intorno a mezzogiorno al seggio elettorale di Bornhagen, ma se n'è andato presto e non ha parlato con i giornalisti vicini. Dopo aver perso costantemente contro il candidato della CDU nel suo distretto di Eichsfeld, Höcke si è trasferito al collegio di Greiz. Tuttavia, si trova anche di fronte a una sconfitta imminente contro la CDU lì.

13:50 La Partecipazione Elettorale in Turingia Ricorda quella del 2019 a Mezzogiorno

In Turingia, la partecipazione elettorale a mezzogiorno sembra simile a quella delle elezioni parlamentari precedenti, secondo il rapporto del commissario elettorale dello stato. Circa il 32% degli elettori aveva votato nei seggi elettorali alle 12. I voti per posta non sono inclusi in questi numeri. Nel 2019, la partecipazione era del 31,2% a quell'ora. Sembra esserci un maggiore interesse per le elezioni statali rispetto alle elezioni europee e locali recenti, dove la partecipazione era del 24,3% alla stessa ora.

13:29 Si Prevede una Alta Partecipazione Elettorale in Sassonia

Si prevede una alta partecipazione elettorale in Sassonia per le elezioni statali. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo il rapporto dell'Ufficio statistico di stato a Kamenz. Nel 2019, la percentuale era del 26,2% a quell'ora. I voti per posta non sono ancora stati inclusi nei numeri preliminari. Si stima che il 24,6% degli elettori voterà per posta, che è un aumento significativo rispetto al 16,9% del 2019. Finora, le elezioni si sono svolte senza problemi, senza segnalare problemi importanti, come confermato dalla commissione elettorale statale.

13:11 Risultati Elettorali Potrebbero Minacciare Coalizione di Berlino

I risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia sono ancora in sospeso. L'economista Albrecht von Lucke suggerisce che se il SPD non dovesse ottenere un seggio nel parlamento regionale, sarebbe come un terremoto. In un'intervista a ntv, von Lucke valuta le elezioni e le possibili conseguenze.

12:44 Polizia Indaga Minaccia Elettorale in Sezione di Voto

Dopo un incidente in una sezione di voto a Gera, la polizia sta indagando su una minaccia. Un uomo con una maglietta dell'AfD ha tentato di votare nella sezione di voto al mattino e il responsabile della sezione ha richiesto che l'uomo rimuovesse la maglietta poiché la pubblicità del partito era proibita all'interno della sezione di voto. Anche se l'uomo ha obbedito, ha minacciato di tornare poiché non era soddisfatto del modo in cui era stato trattato quando aveva lasciato l'area della sezione di voto. La polizia ha quindi presentato un rapporto e ha emesso un avvertimento all'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su alcuni graffiti politici, come "Höcke è un nazista", vicino alle sezioni di voto per vandalismo.

12:15 Correctiv Avverte contro la Disinformazione Riguardante la Firma della Scheda di Voto

La rete di ricerca Correctiv ha lanciato un'allerta su una comune credenza. Affermava che firmare la scheda di voto aiutava a prevenire frodi elettorali. Tuttavia, l'ufficio del Presidente delle Elezioni Federali ha chiarito a Correctiv che: "La scheda di voto non deve essere firmata. La firma sulla scheda di voto da parte del votante potrebbe compromettere la segretezza della scheda di voto, rendendola completamente nulla."

11:51 Voigt Spera in "Relazioni di Maggioranza Sostenibili"

Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato, sperando che "molti Turingi esercitino il loro diritto di voto e plasmino il futuro del nostro paese". Ha anche espresso la speranza per "relazioni di maggioranza sostenibili" per consentire allo stato di progredire nuovamente.

11:25 Sonneberg Assiste a un'Aumento degli Attacchi di Destra Estrema

Sonneberg, il primo distretto in Germania a essere guidato da un politico dell'AfD, ha assistito a un notevole aumento degli attacchi di destra estrema desde il cambio di amministrazione. Gli attivisti hanno segnalato di essere stati minacciati in massa, con molti che hanno lasciato il loro lavoro. Il numero di attacchi di destra estrema nel distretto è quasi quadruplicato nell'ultimo anno. Gli esperti hanno identificato un collegamento tra questi attacchi e il presidente del distretto dell'AfD.

10:57 Kretschmer Vede le Elezioni Statali come Cruciali per il Futuro della Sassonia

Il Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni statali potenzialmente le più importanti negli ultimi 34 anni. Ha votato a Dresda e ha espresso gratitudine per coloro che hanno votato diversamente da lui in passato ma hanno ora scelto la "forza forte al centro borghese", rappresentante dell'Unione Sassone. Secondo gli ultimi sondaggi, il CDU di Kretschmer e l'AfD sono testa a testa.

10:30 Ramelow Evidenzia l'Importanza della Democrazia Despite incertezza Elettorale

Per il Primo Ministro della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è una "festa della democrazia" - anche se la sua rielezione potrebbe essere incerta. In un'intervista a ntv, il politico del partito della Sinistra spiega perché consiglia contro la formazione di un governo di minoranza e dubita della capacità del BSW.

09:59 Storico Critica la Data delle Elezioni per l'Anniversario Storico

Lo storico Peter Oliver Loew si è opposto alla data delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, che coincide con l'85° anniversario dell'invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939. Secondo il direttore dell'Istituto Tedesco-Polacco, c'erano associazioni storiche indesiderate nel tenere le elezioni il 1° settembre. Riferendosi all'AfD, che è stata classificata come "sicuramente di estrema destra" dai servizi di intelligence interni in entrambi gli stati, Loew ha notato: "Un simile risultato elettorale a Dresda e Erfurt potrebbe causare ricordi dolorosi del passato".

09:30 "Voto Chiave": Tutti i Dettagli sulle Elezioni Statali della Sassonia

Circa 3,3 milioni di elettori della Sassonia hanno il potere di decidere oggi chi plasmerà il panorama politico del parlamento statale di Dresda nei prossimi anni. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione come forza dominante nello stato per la prima volta dal 1990, secondo il Presidente del Ministero della Sassonia, Michael Kretschmer, che considera questo un "voto assolutamente cruciale".

09:05 Kretschmer Accusa il Governo del Segnale di Caos Pre-Elettorale

È il giorno delle elezioni in Sassonia e si pone la domanda: il Presidente del Ministero Michael Kretschmer continuerà la striscia di vittorie del CDU nello stato? In un'intervista a ntv, Kretschmer condivide le sue opinioni sulla controversia sui rifugiati, il governo del segnale e il conflitto ucraino.

08:46 Informazioni Elettorali per la Turingia

Oggi è il giorno della decisione al centro della Germania: il futuro leader dello stato federale con i suoi quasi 2,1 milioni di residenti verrà scelto per i prossimi cinque anni. L'AfD, guidata da Björn Höcke, diventerà la forza più forte nella Turingia?

08:24 Possibile Impatto dell'AfD sulla Democrazia

Secondo i sondaggi, l'AfD è probabile che aumenti il suo potere nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Questo sviluppo potrebbe rappresentare una minaccia per le istituzioni democratiche, come ha sottolineato un gruppo di ricerca, poiché la rule of law potrebbe non essere così robusta come molti credono.

08:00 Sezioni elettorali aperte in Turingia e SassoniaOggi si tengono le elezioni per i nuovi organi legislativi in Turingia e Sassonia. Nelle urne, l'AfD è in testa in Turingia. In Sassonia, la CDU, guidata dal presidente uscente Michael Kretschmer, e l'AfD sono appaiati. Le prime proiezioni sono attese alle 18. Le elezioni nei due stati federali orientali fungono anche da termometro per la coalizione semaforo a Berlino.

Per la coalizione rossa-rossa-verde attuale, guidata dal presidente Bodo Ramelow (Sinistra) in Turingia, non c'è una maggioranza nei sondaggi. Una coalizione con la CDU, l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e il SPD è una possibilità dopo le elezioni. In Sassonia, non è chiaro se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi conserverà la maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con la BSW. La Sinistra rischia di essere esclusa dal parlamento della Sassonia. I Verdi e il FDP potrebbero affrontare lo stesso destino in Turingia.

Nel contesto del testo, il SPD potrebbe faticare a mantenere la sua influenza nelle prossime elezioni se la tendenza a subire pesanti sconfitte continuerà. Tuttavia, il SPD rimane un giocatore significativo nella politica tedesca e ha una forte storia e seguito.

Alla luce delle più recenti proiezioni elettorali, il SPD è previsto per ottenere una piccola percentuale di voti, che è una conseguenza del cambiamento del panorama politico e dell'aumento del sostegno degli elettori verso altri partiti come l'AfD. Tuttavia, il SPD dovrebbe sfruttare questa opportunità per ricostruire la sua base e sviluppare politiche convincenti che risuonino con gli elettori.

Leggi anche: