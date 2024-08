Ministro federale dell'Economia e della Tecnologia - Nonostante il basso voto del Partito Verde, Habeck può candidarsi alla cancelleria

Vicecancelliere Robert Habeck ha espresso interesse nel diventare il candidato cancelliere del Partito Verde alle elezioni federali del 2025. "Mi piacerebbe assumermi questa responsabilità - per la Germania, per il mio partito, per il progetto, per la democrazia", ha detto in un podcast pubblicato giovedì dal portale delle notizie Politico. Contestualmente, ha auspicato una cultura politica in Germania in cui la ricerca costruttiva delle soluzioni sia al centro dell'attenzione.

Habeck ha sottolineato che la decisione sulla candidatura alla cancelleria dei Verdi non è attualmente all'ordine del giorno. Per il momento, ci sono altri argomenti in ballo, ha detto il Ministro dell'Economia: "Tutti, incluso il mio partito, devono chiarire cosa vogliamo realmente".

Attualmente, i Verdi sono "circondati" dal lavoro di governo e dalle discussioni all'interno della coalizione. "Dobbiamo uscire, vedere l'orizzonte e dire, è lì che vogliamo andare", ha consigliato il Vicecancelliere al suo partito. In questo modo, tutti potrebbero decidere se volevano unirsi a questo percorso.

Il titolo del candidato cancelliere "completamente irrilevante"

In tal senso, il titolo del candidato cancelliere è "onestamente completamente irrilevante", ha detto Habeck. "È la domanda meno importante". Per lui, si tratta di "fare un'offerta al paese e ricominciare dove eravamo nel 2020/2021 prima di discutere i titoli e la strategia e costruire la fiducia".

La situazione per i Verdi è attualmente più difficile di quanto non fosse nelle ultime elezioni del 2021, ha riconosciuto Habeck. La situazione sul campo è complessa: "Sei sostituito e sono quattro a zero contro di te". È pronto a "correggere" le proprie posizioni dei Verdi e creare qualcosa di "nuovo" insieme. Si tratta di "risolvere problemi concreti con risposte concrete con la più ampia maggioranza possibile della società".

Robert Habeck critica l'umore nel paese

Riguardo all'umore politico nel paese, Habeck ha detto che non dovrebbe essere " plasmato dalla rabbia e dalle accuse agli altri". Dire semplicemente "gli altri sono stupidi" non porta da nessuna parte e non è appealing per gli elettori. In questo contesto, il politico verde ha criticato in particolare la CDU, che, ad esempio, ha utilizzato la pubblicità negativa contro i Verdi nella campagna elettorale statale della Sassonia.

Tutti i democratici devono sapere "che non dobbiamo diffamarci a vicenda", ha esortato Habeck. "Chi crede di sconfiggere il populismo adottando i mezzi del populismo è 'pieno di aria calda'", ha detto. La politica deve essere orientata alle soluzioni, "lasciarsi misurare dal rendere possibile le cose" e "non dire, preferisco non farlo, potrebbe essere spiacevole".

Critica ad AfD e BSW

Habeck ha criticato duramente AfD e BSW. Stanno "tagliando le colonne portanti della repubblica", anche adottando e diffondendo narrative russe nel conflitto ucraino. Entrambi vogliono "un sistema completamente diverso" in Germania. Non si immagina di cooperare con il BSW, ha detto Habeck. Ha sottolineato che questo sostiene l'Ucraina nella sua resistenza all'aggressione russa come "assassini".

Alle elezioni federali dell'anno scorso, i Verdi hanno corso con Annalena Baerbock come candidata cancelliere. Baerbock ha da

