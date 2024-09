Nonostante i timori di una decelerazione, il motore economico americano continua a muoversi con forza.

Il consumo dei consumatori presso i negozi al dettaglio degli Stati Uniti è leggermente aumentato dello 0.1% ad agosto rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati dal Dipartimento del Commercio martedì. Questo tasso di crescita è significativamente inferiore rispetto all'aumento del 1.1% di luglio, ma supera la previsione di una diminuzione del 0.2% come previsto in un sondaggio di FactSet. Tuttavia, questi dati non tengono conto degli aggiustamenti per l'inflazione.

Questo lieve aumento delle spese al dettaglio è un indicatore positivo per l'economia del paese, poiché il consumo dei consumatori contribuisce a circa due terzi del PIL degli Stati Uniti. Le vendite al dettaglio rappresentano una parte significativa delle spese dei consumatori complessive.

I dati sulle vendite al dettaglio di martedì sono l'ultimo importante punto di dati economici prima che la Federal Reserve annunci la sua decisione sui tassi di interesse mercoledì. Tuttavia, è improbabile che questi ultimi dati modificano significativamente il previsto taglio dei tassi.

La crescita delle vendite al dettaglio potrebbe potenzialmente sostenere diverse attività commerciali dipendenti dalle spese dei consumatori. Nonostante il tasso di crescita inferiore, l'economia dimostra ancora una certa resilienza di fronte agli indicatori economici in evoluzione.

