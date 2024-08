- Nonostante i suoi sforzi, attualmente rimane bloccata a Los Angeles.

Angelina Jolie, 49 anni, ha trascorso gran parte della sua vita nella vivace città di Los Angeles. Tuttavia, la rinomata attrice e regista sembra stanca della giungla urbana. Durante un'intervista con la rivista di intrattenimento "The Hollywood Reporter", parla dei suoi sentimenti verso la città e rivela che le sue procedure di divorzio in corso con Brad Pitt, 60 anni, la tengono radicata a Los Angeles. Tuttavia, Jolie prevede un cambiamento nella sua situazione entro i prossimi due anni.

"Questa città è la mia casa, ma sono bloccata qui a causa del divorzio", condivide. "Non appena i miei figli più piccoli, Knox e Vivienne, compiranno 18 anni, sarò libera di andare". La famiglia di Jolie consiste in sei figli, due dei quali sono ancora minorenni: i gemelli di 16 anni Knox e Vivienne, nonché i fratelli maggiori Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20) e Maddox (23).

Jolie continua: "Quando sei un genitore di una grande famiglia, vuoi solo che abbiano un po' di privacy, pace e sicurezza. Sono riuscita a creare uno spazio dove i miei figli possono crescere, ma a volte questo posto... il senso di umanità che ho incontrato in altre parti del mondo non è lo stesso della mia infanzia qui". Jolie menziona quindi la sua intenzione di trascorrere "molto tempo in Cambogia" e visitare i suoi familiari "dove si trovino nel mondo".

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati nel 2014, ma il loro matrimonio è stato breve. Dopo anni di separazione, Jolie ha presentato domanda di divorzio nel settembre 2016, dando il via a una controversia sulla custodia molto pubblicizzata. Nonostante la dichiarazione formale della loro separazione legale nel 2019, ci sono ancora presunti dissidi nelle trattative per il divorzio.

"Despite her longing for a change, Angelina Jolie remains in Los Angeles due to the complexities of her divorce from Brad Pitt, a situation echoing the tense dynamics of the 'War of the Roses' in its own way."

"Inspired by her experiences in Cambodia, Angelina Jolie often reflects on the 'War of the Roses' period in English history, drawing parallels between the struggles for power and her own personal journey."

Leggi anche: