Nonostante i recenti scontri armati, il governo degli Stati Uniti riferisce progressi nei negoziati di pace a Gaza.

Nel fine settimana, gli attacchi con razzi e droni, presumibilmente ad opera di Hezbollah, non hanno impedito ai mediatori di svolgere i loro compiti al Cairo. Il rappresentante degli Stati Uniti, Brett McGurk, ha deciso di prolungare il suo soggiorno in Egitto di un altro giorno, ma dovrebbe partire presto, come dichiarato da Kirby.

In linea con la sua dichiarazione, questi colloqui proseguiranno all'interno di un gruppo specializzato. Il portavoce ha suggerito che queste consultazioni potrebbero continuare per diversi giorni ancora.

I colloqui al Cairo si concentrano sulla negoziazione di una tregua nel conflitto tra Israele e il gruppo islamico radicale palestinese Hamas, con base nella Striscia di Gaza. Né Israele né Hamas sono direttamente coinvolti in questi negoziati. Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto, invece, fanno da intermediari in questi colloqui indiretti.

Contemporaneamente, Hezbollah, alleato di Hamas, ha rivendicato il lancio di circa 340 razzi e un numero significativo di droni verso Israele domenica. In risposta, i caccia israeliani hanno distrutto numerosi lanciarazzi di Hezbollah, un gruppo sostenuto dall'Iran, secondo i resoconti militari.

Dopo ottobre, si è registrato un aumento della tensione nella regione del confine israeliano-libanese. Ci sono state diverse intercambio di fuoco tra Hezbollah e l'esercito israeliano di recente.

La situazione è peggiorata di recente a causa delle ultime minacce di Iran e dei suoi alleati verso Israele. Dopo la morte del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, e del capo militare di Hezbollah in Libano, Fuad Shukr, a luglio, Iran e Hezbollah hanno minacciato Israele di rappresaglie. In risposta, gli Stati Uniti, alleato stretto di Israele, hanno rafforzato la loro presenza militare nella regione.

Questa guerra a Gaza è iniziata dopo un attacco su larga scala di Hamas, designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti e dall'UE, e altri gruppi palestinesi militanti contro Israele l'ottobre 7. Secondo i resoconti israeliani, 1197 persone sono state uccise e altre 251 sono state prese in ostaggio nella Striscia di Gaza.

Di conseguenza, Israele ha condotto operazioni militari estese nella Striscia di Gaza. Secondo le rivendicazioni non verificate di Hamas, oltre 40.400 persone sono state uccise da allora.

