Nonostante i rapporti tessi, la famiglia reale britannica rivolge i suoi più sinceri auguri al principe Harry per il suo 40° compleanno.

Un post è stato pubblicato su X e Instagram con la didascalia: "Auguri per il 40° compleanno del Duca di Sussex oggi!" Includeva un'immagine di Harry sorridente con un emoji di torta di compleanno.

Esattamente un'ora dopo, il post è stato condiviso dal Principe William e Catherine, la Principessa di Galles, che hanno aggiunto il loro messaggio: "Auguri per il 40° compleanno del Duca di Sussex!"

L'ondata di auguri dal pubblico potrebbe sorprendere data la relazione tesa di Harry con suo fratello e i problemi nella sua relazione con suo padre, il Re Carlo III.

ISCRIVITI AL NOSTRO BOLETINO INFORMATIVO "ROYAL INSIDER"

Iscriviti al nostro bollettino settimanale "Royal Insider" e ottieni informazioni esclusive dietro le quinte sulla famiglia reale, le loro apparizioni pubbliche e i segreti della corte.

Da quando hanno lasciato il Regno Unito come membri lavorativi della monarchia britannica nel 2020, Harry e Meghan, la Duchessa di Sussex, hanno vissuto tensioni, in particolare per il libro di Harry 'Spare' che conteneva rivelazioni come Harry che etichetta William come il suo "nemico giurato" e afferma un attacco.

L'interazione tra Harry e i reali senior è stata minima: Harry ha fatto una breve visita a Carlo dopo la sua diagnosi di cancro all'inizio di quest'anno, ma il loro incontro è durato solo 45 minuti. Ha anche fatto un breve ritorno a Londra per commemorare il 10° anniversario dei Giochi Invictus, ma non ha incrociato alcun Windsor durante la sua visita.

Per il suo 40° compleanno, Harry sta apparentemente festeggiando con Meghan, la Duchessa di Sussex, e i loro figli Archie e Lilibet. Dopo il suo compleanno, è anche stato detto che intraprenderà un viaggio con gli amici più stretti.

In una dichiarazione alla BBC, Harry ha espresso l'entusiasmo per il suo 40° compleanno, a differenza dei suoi sentimenti di ansia per i 30. Ha poi dichiarato: "Qualunque sia la tua età, il mio obiettivo è continuare a impegnarsi e contribuire positivamente al mondo".

Harry ha anche parlato di come la paternità lo ha influenzato, dicendo: "Essere un padre è uno dei più grandi doni della vita e ha solo rafforzato la mia determinazione e impegno per rendere il mondo un posto migliore".

Despite the tensions between Harry and some members of the royal family, the United Kingdom saw an outpouring of birthday wishes for The Duke of Sussex from the public. The Duke of Cambridge and Catherine, the Princess of Wales, joined in the celebrations by sharing a post on social media.

Leggi anche: