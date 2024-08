Nonostante gli sconti sui prezzi, BYD riesce ad aumentare i suoi utili.

In un'atmosfera di spietata concorrenza nel suo paese, BYD riesce a incrementare significativamente i propri guadagni. I margini di profitto della casa cinese di veicoli elettrici salgono del 33% per raggiungere i 9,1 miliardi di yuan (circa 1,15 miliardi di euro) a metà anno, secondo l'annuncio dell'azienda. Si tratta del più significativo aumento di profitto dal 2023. Nel frattempo, il fatturato è cresciuto del 24% dal secondo al terzo trimestre, arrivando a 176,2 miliardi di yuan.

Nonostante la feroce concorrenza sui prezzi sul mercato locale, BYD è riuscita a espandere la propria quota di mercato in Cina nel secondo trimestre. Volkswagen si è trovata a seguire, permettendo a BYD di difendere la propria posizione. La strategia dell'azienda si basa sull'integrazione verticale, con una particolare attenzione alla produzione di componenti cruciali come le batterie.

Con l'obiettivo di aumentare il fatturato annuo del 20%, BYD offre sconti allettanti sulle sue serie più richieste, Dynasty e Ocean. L'obiettivo finale è mantenere la propria supremazia, puntando a una quota superiore al 33% nel settore in crescita dei veicoli a energia nuova (NEV) in Cina. Questa categoria include non solo i veicoli elettrici puri, ma anche quelli con trazione ibrida.

BYD ha spedito 426.039 auto elettriche a pieno titolo nel secondo trimestre, con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Tesla, la concorrenza, ha registrato 443.956 unità vendute. BYD è riuscita a superare momentaneamente Tesla nel quarto trimestre. In Germania, BYD ha segnalato 1.432 consegne di veicoli ai clienti secondo i dati dell'Autorità federale dei trasporti. All'inizio dell'anno, c'erano 4.317 veicoli a marchio BYD registrati nel paese.

Altri importanti produttori cinesi di veicoli elettrici stanno avanzando aggressivamente all'estero, in risposta alla concorrenza sui prezzi in patria e alle tariffe in aumento. In Europa, BYD sta valutando opportunità di espansione, come l'impianto previsto in Ungheria, tra gli altri luoghi.

La strategia di BYD di produrre batterie in-house contribuisce significativamente ai suoi risparmi sui costi nella produzione di veicoli a motore. Questa integrazione verticale consente a BYD di offrire prezzi competitivi e sconti allettanti sulle sue serie popolari, Dynasty e Ocean, contribuendo alla sua supremazia di mercato nel settore dei veicoli a energia nuova in Cina.

Leggi anche: