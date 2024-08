Nonostante gli sconti sui prezzi, BYD riesce a aumentare i suoi guadagni.

In piena battaglia dei prezzi sul mercato interno, il costruttore cinese di veicoli elettrici BYD ha registrato un aumento degli utili durante la stagione primaverile. Contrariamente alle aspettative, i profitti dell'azienda sono aumentati del 33% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 9,1 miliardi di yuan (circa 1,15 miliardi di euro), come dichiarato da BYD stessa. Si tratta del più grande aumento di profitti dal 2023. Anche i ricavi sono aumentati del 25%, passando da 176,2 miliardi di yuan nel secondo trimestre.

BYD è riuscita a conquistare una quota di mercato maggiore in Cina in questo periodo, superando Volkswagen e diventando il principale costruttore di automobili. Nonostante la concorrenza spietata, BYD è riuscita a mantenere la sua posizione di mercato. La strategia dell'azienda si basa sull'integrazione verticale, con componenti essenziali come le batterie prodotte internamente.

BYD punta a una crescita annuale del fatturato del 20% e offre sconti consistenti sulle sue serie popolari Dynasty e Ocean. L'azienda mira a consolidare il suo ruolo di leader con una quota di oltre un terzo dei veicoli a nuova energia (NEV) in Cina. Questo settore comprende non solo veicoli elettrici, ma anche modelli ibridi.

BYD ha consegnato 426.039 veicoli fully electric durante il secondo trimestre, con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Anche se Tesla è riuscita a vendere 443.956 unità, BYD ha brevemente superato Tesla nelle consegne durante il quarto trimestre. In Germania, BYD ha consegnato 1.432 veicoli ai clienti, con 4.317 veicoli registrati all'inizio dell'anno.

In risposta alla concorrenza sui prezzi intensa in patria e alle tariffe in aumento, i principali costruttori cinesi di veicoli elettrici come BYD stanno attualmente espandendo la loro presenza a livello internazionale. L'Europa, ad esempio, è una destinazione target, con BYD che sta pianificando di costruire uno stabilimento in Ungheria tra gli altri luoghi.

La notevole crescita dei profitti di BYD, che ha raggiunto 9,1 miliardi di yuan nella stagione primaverile, è chiaramente visibile nei dati trimestrali. In futuro, l'azienda punta a mantenere questo slancio, puntando a una crescita annuale del fatturato del 20%.

Leggi anche: