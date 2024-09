- Nonostante avessi una notevole ricchezza materiale, mi sono trovato privo di felicità.

È piuttosto simile a una storia d'amore hollywoodiana: una donna, un uomo - si conoscono da circa dieci anni, ma non ha mai funzionato. Sono rimasti in contatto casuale fino a quando non sono diventati una coppia. Ma questa storia non è di finzione; è il viaggio romantico di Babette, che lo racconta qui:

"Sulla carta, avevo tutto in Germania: un affascinante appartamento antico in città con la vicinanza alla natura, la mia famiglia intorno e un lavoro stabile come psicologa scolastica, avevo anche una possibilità di diventare una funzionaria civile. Materialmente, stavo bene, potevo permettermi cose di lusso - ma non ero felice. Ero in una relazione che non mi faceva bene. Dopo la separazione, ho finalmente incontrato il mio più profondo affetto.

In qualche modo sono finita in Danimarca

Conosco il mio partner da circa dieci anni. Siamo sempre rimasti in contatto, ma abbiamo sempre mancato l'occasione giusta per stare insieme. E ora eravamo entrambi single - forse stavamo anche segretamente aspettando questo momento. Il mio partner vive a Copenaghen dal suo master, e quando ci siamo incontrati, abbiamo deciso subito che volevamo anche iniziare una famiglia. E che mi sarei trasferita da lui in Danimarca. Ho dato alla luce nostra figlia in Germania. Durante il mio congedo parentale, viaggiavo spesso tra Germania e Danimarca. Da giugno 2023, vivo permanentemente a Copenaghen e non ho mai rimpianto questa decisione. Nonostante non avessi mai pensato che avrei finito per vivere in Danimarca.

Ho sempre immaginato di vivere all'estero, ma non ero entusiasta della Scandinavia. Ma più rimango qui, più la apprezzo. I danesi sono più rilassati e disinvolti dei tedeschi. Qui tutti si chiamano per nome - anche quando contatto l'ufficio delle tasse. Apprezzo veramente il concetto di Hygge: rendersi comodi a casa con una tazza di tè durante il brutto tempo o scoprire i bei caffè di Copenaghen. D'estate, vieni ricompensato per aver superato l'inverno. La qualità della vita è straordinariamente alta allora, puoi fare il bagno ovunque e la città ha un'atmosfera fantastica.

Trasferirmi a Copenaghen è stato un rischio per me. Ma sentivo che era il passo verso la mia felicità suprema. Ho semplicemente capito che la libertà è molto più importante per me della sicurezza. Alcuni potrebbero considerare la mia scelta di trasferirmi a Copenaghen ingenua. Penso di essere un po' ingenua, ma forse è parte di esso quando mi avventuro nell'ignoto: crescere mio figlio da sola con il mio partner senza la famiglia vicina. È una sfida, ma anche un'opportunità per noi come coppia - per sapere che siamo una squadra e possiamo farcela solo noi due. Ma abbiamo anche una rete di amici danesi per le emergenze. Certo, è diverso dall'avere la nonna vicino.

Il nuovo capitolo come grande trasformazione

All'inizio, mi sentivo spesso incredibilmente sola a Copenaghen, pensavo alla mia vita in Germania e mi chiedevo come avrei fatto a cavarmela in Danimarca. Ma gradualmente, mi sono sentita sempre più a mio agio e ora lavoro come psicologa freelance. Mi ha dato molta forza vedere che posso gestire un cambiamento così grande nella mia vita. E che può essere vantaggioso quando la tua vita cambia drasticamente. Il concetto che mi ha ispirato durante la mia emigrazione era che potevo sempre tornare in Germania e ricostruire una vita lì se necessario."

Per il futuro della Danimarca, spero di migliorare le mie abilità linguistiche. Quando sono in Germania, mi piace parlare nella mia lingua madre e incorporare aspetti che non posso esprimere in danese. È un dono e una maledizione che parlare in inglese funziona splendidamente a Copenaghen e l'inglese è anche la lingua della nostra famiglia. Tuttavia, spero di capire meglio e di stabilire più connessioni con i danesi. Finora, trovo difficile stringere amicizie danesi, ma sento che quando le persone qui si aprono, sono molto accoglienti.

Il viaggio di Babette, come raccontato nella sua storia, l'ha portata dalla Germania alla Danimarca, dove ha trovato il suo più profondo affetto e alla fine si è stabilita. Il mondo ha offerte e opportunità che possono influenzare significativamente le nostre vite, a volte nei modi più inaspettati.

