- Nonni e nipoti muoiono in incidenti stradali in Svizzera

In uno scontro tra un'auto e un autobus in Svizzera, hanno perso la vita tre tedeschi: i nonni e il loro nipote. I nonni provenivano dal distretto di Siegen-Wittgenstein nella Renania Settentrionale-Vestfalia, secondo la polizia cantonale di San Gallo. Il loro nipote viveva in Svizzera.

Il guidatore di 76 anni e sua moglie (75) stavano viaggiando giovedì vicino a Wattwil nel cantone di San Gallo, circa 60 chilometri a est di Zurigo, come riferito dalla polizia cantonale. L'auto dei tedeschi ha attraversato la linea centrale e poi ha urtato frontalmente un autobus. Il nipote (9) era seduto sul sedile posteriore. I nonni e il nipote sono morti sul colpo.

Morti e feriti in Svizzera

L'impatto dello scontro ha fatto finire l'auto dei tedeschi nella direzione opposta, dove ha urtato frontalmente l'auto di una donna di 49 anni, che è rimasta illesa. Il conducente dell'autobus è stato portato in ospedale con ferite. L'autobus era in servizio come sostituzione del treno. Diversi decine di passeggeri sono rimasti lievemente feriti.

