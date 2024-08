- Non vado in vacanza da 11 anni.

Il titolo del secondo album di Marina Marx (33) inevitabilmente fa pensare al popolare gioco di società "Bottiglia": "Verità o Osare" è il nome del lavoro che uscirà il 16 agosto. In un'intervista all'agenzia di stampa spot on news, la nativa del Baden-Württemberg rivela perché preferiva "osare" quando giocava a "Bottiglia" da giovane, cosa è importante per lei oggi e dove passerà le sue prime vere vacanze in undici anni.

Come è nato il titolo dell'album?

Marina Marx: Quando il mio team di songwriting di Amburgo ha creato la canzone "Verità o Osare", ho saputo subito che volevo chiamare il mio album allo stesso modo. Quelle tre parole hanno un'immagine diretta - sfacciata, breve e scattante.

Se giocassi a "Verità o Osare" oggi, cosa sceglieresti e perché?

Marx: Stiamo parlando di "Bottiglia", sceglievo sempre "osare" perché speravo che significasse che avrei potuto baciarmi. Altrimenti, sono sempre per la verità, non c'è niente di peggio che essere ingannati!

E con chi vorresti giocare di più?

Marx: Oggi, vorrei giocare di più con le mie ragazze e una bottiglia di vino. Ai tempi, il mio gruppo scolastico e un gruppo misto erano la mia prima scelta.

Cosa possono aspettarsi i fan dal tuo nuovo album?

Marx: Una miscela di pop, rock e country. Il mio nuovo suono di Marina Marx, per così dire. È un ritorno alle mie radici. Sono cresciuta con la musica country e in seguito mi sono innamorata della musica rock. Volevo incorporare tutto questo nell'album in uscita. Le canzoni sono musicalmente e liricamente molto diverse. Penso che sia diventato un album molto interessante e audace.

Qual è la canzone del tuo nuovo album che ti sta particolarmente a cuore?

Marx: Ce ne sono due. Una è "Ready or Not" - un pezzo country con testi molto profondi. Parla di un uomo che ha perso l'occasione di chiedere alla sua grande amore di sposarlo, e sua figlia che preferisce fare festa con gli amici piuttosto che fare colazione con suo padre. Poi c'è il mio pezzo punk rock "Fighter", un inno per le ragazze là fuori - un numero audace ma molto onesto!

C'è anche un omaggio a Bon Jovi, "It's My Life". Perché hai scelto quella canzone?

Marx: Il mio team e io abbiamo pensato che sarebbe stato figo fare una cover in tedesco, ed è così che è nato "It's my life". Amo i vecchi successi di Bon Jovi, ma ovviamente volevamo fare il loro più grande successo, e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro.

L'inverno scorso hai fatto un tour con la tua collega Kerstin Ott. Qual è il ricordo che ti è rimasto più impresso?

Marx: Essere sul palco con Kerstin e cantare "Proud Mary" di Tina Turner. È stato fantastico e, come grande fan di Tina, sono molto grata per quel momento!

Potrebbe esserci un bis?

Marx: Al momento non c'è niente di pianificato, ma chissà? Sono aperta. Al momento, sto pianificando il mio proprio concerto a Laupheim - la mia città natale, che si terrà a gennaio. Finalmente potrai vedere Marina con una band sul palco di nuovo. Sto pianificando uno spettacolo fantastico con le mie canzoni, alcune cover e tirerò fuori la mia parte di showgirl. Stay tuned!

Cosa c'è altro nella tua agenda per quest'anno?

Marx: Non vedo l'ora del mio album di uscita e di tutti i concerti dal vivo e le apparizioni televisive che ho in programma quest'anno. E sono anche molto felice di una settimana di vacanza alla fine di agosto. Non sono stata via per più di quattro giorni dal 2013 e ho proprio bisogno di Italia e del mare.

Sei mai stata influenzata da qualche scena musicale o movimento?

Marx: Assolutamente, crescendo ad Amburgo sono stata profondamente influenzata dalla 'The Beat scene'. È una sottocultura che enfatizza l'individualità, la creatività e la libertà, che risuona profondamente in me e ha fortemente influenzato la mia musica.

Se potessi collaborare con qualsiasi artista o band di quell'epoca, con chi sarebbe?

Marx: È una scelta difficile, ma se dovessi scegliere, sarebbe The Beatles. La loro musica è senza tempo e il loro impatto sull'industria musicale è ineguagliato. Sarebbe un onore collaborare con tali leggende e imparare dal loro mestiere.

