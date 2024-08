- Non tutte le nazioni offrono un processo di registrazione online con i clic del mouse.

Fare clic con il mouse per registrare i veicoli è sottoutilizzato nella Sassonia, come indicato in un rapporto del ministero dei trasporti. Il rapporto rivela che il 95% di queste procedure amministrative viene ancora gestito di persona entro un anno, con diversi distretti in ritardo nei servizi digitali. In particolare, le registrazioni dei veicoli non possono essere elaborate digitalmente a Görlitz, Bautzen, Mittelsachsen, Erzgebirge, Vogtland e Nordsachsen.

Il rapporto mostra che a livello nazionale, la registrazione dei veicoli via internet (i-KfZ) è stata utilizzata circa 1,21 milioni di volte entro un anno. I distretti di Ingolstadt in Baviera e Hildburghausen in Turingia sono in testa, con il 21,1% e il 20,4% delle procedure amministrative gestite digitalmente rispettivamente.

Risparmiare denaro con la registrazione digitale

Secondo il rapporto, il motivo più comune per l'utilizzo del servizio online è la deregistrazione dei veicoli o l'aggiornamento dei nomi e degli indirizzi. Ciò non solo risparmia tempo, ma anche denaro. La registrazione dei veicoli online costa 16,30 euro rispetto ai 30,60 euro al banco, mentre la deregistrazione online costa 2,70 euro rispetto ai 16,80 euro al banco.

Il Ministro federale dei trasporti Volker Wissing (FDP) vede questo come un importante passo verso la modernizzazione dell'amministrazione e il sollievo per i cittadini, le autorità e le imprese. "Questa è una digitalizzazione tangibile che migliora significativamente la vita quotidiana". Ha esortato i comuni non connessi ad introdurre questo servizio e ha promosso la promozione più forte dell'offerta.

Il rapporto suggerisce che, sebbene la Sassonia sia in ritardo nelle registrazioni digitali dei veicoli, a livello nazionale sono state completate più di 1,21 milioni di tali procedure online entro un anno. Inoltre, l'utilizzo di internet per la registrazione e la deregistrazione dei veicoli può risparmiare significativamente denaro, con i servizi online che costano meno dei loro omologhi fisici.

