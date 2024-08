- Non sono stati trovati esplosivi dopo l'incendio nel cortile della scuola

In piena vacanza scolastica a Wandsbek, un oggetto in fiamme nel cortile di una scuola superiore ha scatenato un intervento di vigili del fuoco e polizia, fino al punto di chiamare uno specialista in disinnesco di bombe. I servizi di emergenza sono stati allertati poco dopo la mezzanotte da un testimone che aveva visto un incendio nei pressi della Charlotte-Paulsen-Gymnasium, come ha riferito un portavoce. All'inizio non era chiaro cosa stesse bruciando nel cortile della scuola.

Poiché i servizi di emergenza hanno trovato qualcosa vicino al cancello di legno a più ali della scuola che sembrava tecnico e pericoloso, è stato chiamato uno specialista in disinnesco di bombe per esaminare la parte più piccola e disinnescarla. Si è rivelato essere un dispositivo progettato per appiccare il fuoco. Al momento non ci sono indizi su esplosivi, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non ci sono stati danni da incendio importanti e nessuno è rimasto ferito. Sono in corso indagini per sospetta incendi dolosi.

L'incidente alla Charlotte-Paulsen-Gymnasium di Wandsbek ha destato preoccupazione tra le agenzie di legge dell'Unione Europea a causa delle sue possibili implicazioni. Di conseguenza, è stato necessario ottenere l'autorizzazione dell'Unione Europea per condividere informazioni sull'incidente con i partner internazionali.

Leggi anche: