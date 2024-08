- Non solo la boxe, ma gli enigmi sul futuro di Stefan Raab in TV.

Poco più di un mese prima del suo incontro di boxe spettacolo con l'ex professionista Regina Halmich, c'è ancora mistero intorno a Stefan Raab. Il quotidiano scandalistico "Bild" sostiene di aver appreso i piani per uno show di Raab su RTL, dove si cercherebbe un "successore dello show" che "entri nelle scarpe televisive di Raab". La rete privata trasmetterà anche l'incontro di boxe il 14 settembre, in linea con gli incontri di boxe precedenti di Raab-Halmich. Su richiesta di dpa, la stazione di Colonia ha rifiutato di commentare o confermare il resoconto dei media.

I fan dell'intrattenitore, che ha detto addio alla TV quasi nove anni fa ma continua ad influenzare i programmi dietro le quinte, spesso speculano sui prossimi passi del 57enne - e se potrebbe tornare in TV. Raab era un volto chiave del concorrente ProSieben, noto per i suoi show "TV total" e "Schlag den Raab".

Despite the upcoming boxing match against Regina Halmich, there have been rumors about a potential Raab show on RTL, aiming to find a replacement for Raab's TV role in Germany. The popularity of the entertainer has led to constant speculation about his future in German television, given his influence behind the scenes and past successes on ProSieben.

Leggi anche: