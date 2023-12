Notizie salienti

Non siete cartelloni pubblicitari umani", dice il giudice mentre i caddy perdono la causa per il pettorale

I caddie perdono l'azione legale per "cartelloni pubblicitari umani" contro il PGA Tour

Il gruppo sosteneva che avrebbero dovuto essere risarciti per aver indossato le pettorine sponsorizzate

Il giudice respinge l'azione legale dicendo che i caddie hanno firmato un contratto con il Tour

Un gruppo di caddie scontenti ha perso la causa contro il PGA Tour dopo che un giudice ha respinto la loro affermazione di essere nient'altro che "cartelloni pubblicitari umani".

I 168 portaborse avevano sostenuto di dover essere compensati per il fatto di indossare pettorine che pubblicizzano lo sponsor di un torneo, stimando in 50 milioni di dollari l'importo annuale della pubblicità che indossano.

Tuttavia, un giudice ha respinto il reclamo, affermando che i contratti firmati dai caddie con il Tour specificano i requisiti per i distintivi e le uniformi.

"La denuncia generale dei caddie sul cattivo trattamento da parte del Tour ha un valore, ma questa causa federale sulle pettorine no. La denuncia è respinta con pregiudizio", ha scritto il giudice distrettuale statunitense Vince Chhabria nella sua sentenza.

"I caddie sono tenuti a indossare le pettorine da decenni.

"Quindi i caddie sanno, quando entrano nella professione, che indossare la pettorina durante un torneo fa parte del lavoro. In altre parole, la pettorina è una parte primaria dell'uniforme di un caddie.

"E i contratti che i caddie hanno firmato con il Tour impongono loro di indossare le uniformi prescritte dal Tour.

"Per questo motivo non ha alcun valore l'affermazione dei caddie secondo cui i contratti impediscono in qualche modo al Tour di richiedere loro di indossare la pettorina. Né l'obbligo di indossare la pettorina implica la legge federale antitrust o quella sui marchi".

'Cani da fuori'

I caddie si sono anche lamentati delle cattive condizioni di lavoro e del fatto che il Tour non li tratta con "comune decenza umana".

Hanno citato un esempio del febbraio dello scorso anno, in cui sono stati costretti a cercare riparo da un temporale nelle loro auto o sotto capannoni metallici aperti, mentre giocatori e spettatori potevano entrare.

Nella causa è inclusa una citazione dell'analista di ESPN Scott Van Pelt, secondo cui il Tour trattava i caddie come "cani da guardia".

L'avvocato del gruppo, Richard Meadow dello Studio Legale Lanier, ha dichiarato alla CNN che i caddie sono "delusi" dalla sentenza e stanno valutando le loro opzioni, ma sono contenti che il tribunale abbia riconosciuto il loro cattivo trattamento.

"A prescindere dall'esito finale, i nostri clienti sperano che le questioni sollevate da questa causa e la conseguente sensibilizzazione dell'opinione pubblica portino a cambiamenti positivi nel modo in cui i caddie sono considerati e trattati dal PGA Tour", ha dichiarato.

Il Tour ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata all'Associated Press: "Non vediamo l'ora di lasciarci alle spalle questa vicenda e di andare avanti in una direzione positiva con i caddie".

