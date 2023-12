Non si vedeva dai tempi del Vietnam: Israele ha sganciato centinaia di bombe da 2.000 libbre su Gaza, come dimostrano le analisi

Le immagini satellitari di quei primi giorni di guerra rivelano più di 500 crateri da impatto di oltre 12 metri di diametro, compatibili con quelli lasciati da bombe da 2.000 libbre. Queste sono quattro volte più pesanti delle bombe più grandi che gli Stati Uniti hanno sganciato sull'ISIS a Mosul, in Iraq, durante la guerra contro il gruppo estremista.

Gli esperti di armi e di guerra attribuiscono all'uso massiccio di munizioni pesanti come le bombe da 2.000 libbre l'impennata del numero di morti. La popolazione di Gaza è molto più stretta di qualsiasi altro luogo sulla terra, quindi l'uso di munizioni così pesanti ha un effetto profondo.

"L'uso di bombe da 2.000 libbre in un'area densamente popolata come Gaza significa che ci vorranno decenni prima che le comunità si riprendano", ha dichiarato John Chappell, advocacy e legal fellow di CIVIC, un gruppo con sede a Washington che si occupa di minimizzare i danni ai civili nei conflitti.

Israele ha subito pressioni a livello internazionale per l'entità delle devastazioni a Gaza, e persino il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, suo fedele alleato, ha accusato Israele di "bombardamenti indiscriminati" sulla striscia costiera.

I funzionari israeliani hanno sostenuto che le sue munizioni pesanti sono necessarie per eliminare Hamas, i cui combattenti hanno ucciso più di 1.200 persone e preso più di 240 ostaggi il 7 ottobre. Hanno anche affermato che Israele sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le vittime civili.

"In risposta ai barbari attacchi di Hamas, l'IDF sta operando per smantellare le capacità militari e amministrative di Hamas", hanno dichiarato le Forze di Difesa Israeliane (IDF) in un comunicato in risposta al servizio della CNN. "In netto contrasto con gli attacchi intenzionali di Hamas contro uomini, donne e bambini israeliani, l'IDF segue il diritto internazionale e prende precauzioni fattibili per mitigare i danni ai civili".

Hamas si basa su una rete di tunnel che si ritiene attraversi la Striscia di Gaza. I sostenitori della campagna israeliana a Gaza sostengono che le munizioni pesanti agiscono come bunker busters, aiutando a distruggere le infrastrutture sotterranee di Hamas.

Ma le bombe da 2.000 libbre sono normalmente usate con parsimonia dai militari occidentali, dicono gli esperti, a causa del loro potenziale impatto su aree densamente popolate come Gaza. Il diritto umanitario internazionale proibisce i bombardamenti indiscriminati.

Marc Garlasco, ex analista dell'intelligence della difesa statunitense ed ex investigatore di crimini di guerra delle Nazioni Unite, ha affermato che la densità del primo mese di bombardamenti israeliani a Gaza "non si vedeva dai tempi del Vietnam".

Garlasco, ora consulente militare di PAX, un'organizzazione non governativa olandese che si batte per la pace, ha esaminato tutti gli incidenti analizzati in questo rapporto per la CNN.

"Per fare un paragone bisogna tornare alla guerra del Vietnam", ha detto Garlasco. "Anche nelle due guerre in Iraq non c'è mai stata questa densità".

Le munizioni pesanti, prodotte per lo più dagli Stati Uniti, possono causare un elevato numero di vittime e avere un raggio di frammentazione letale - un'area di esposizione a lesioni o morte intorno al bersaglio - fino a 365 metri (circa 1.198 piedi), o l'equivalente di 58 campi da calcio.

Gli esperti di armi e di guerra attribuiscono all'ampio uso di armi pesanti, come la bomba da 2.000 libbre, la responsabilità dell'impennata del numero di vittime. Secondo le autorità della Striscia di Gaza, controllata da Hamas, dal 7 ottobre sono state uccise circa 20.000 persone.

La maggior parte dei morti sono donne e bambini, secondo queste cifre.

La CNN ha collaborato con la società statunitense di intelligenza artificiale Synthetaic, che ha utilizzato la categorizzazione automatica rapida delle immagini (RAIC) per individuare crateri, pennacchi di fumo ed edifici danneggiati nelle immagini satellitari della Striscia di Gaza. I risultati sono stati esaminati manualmente da un membro di Synthetaic e dai giornalisti della CNN.

Le scoperte della CNN e di Synthetaic "rivelano e sottolineano l'intensità dei bombardamenti in un periodo di tempo molto breve", secondo Annie Shiel, direttrice di CIVIC per gli Stati Uniti.

Un'offensiva ad alta intensità

Per oltre due mesi, Israele ha condotto una guerra ad alta intensità a Gaza, combinando pesanti bombardamenti aerei con incessanti colpi di artiglieria, oltre a un'invasione di terra iniziata il 27 ottobre.

Le immagini satellitari e i video dimostrano che l'operazione ha provocato una devastazione che si estende su vaste aree dell'enclave assediata.

"In due mesi, in questa piccola area di Gaza abbiamo avuto un livello di attacchi pari a quello che abbiamo visto a Mosul e Raqqa messi insieme", ha dichiarato Larry Lewis, direttore di ricerca presso il Center for Naval Analyses (CNA) e in precedenza consulente senior del Dipartimento di Stato americano per i danni ai civili, riferendosi alle operazioni della coalizione guidata dagli Stati Uniti contro le due roccaforti dell'ISIS. "È una quantità incredibile di attacchi, in termini di periodo".

Gli Stati Uniti hanno sganciato una bomba da 2.000 libbre solo una volta durante la lotta contro l'ISIS - la più recente guerra occidentale contro un gruppo militante in Medio Oriente. È caduta sulla capitale autodichiarata del cosiddetto califfato, Raqqa, in Siria.

Il 6 novembre - l'ultimo giorno del dataset di CNN e Synthetaic - il bilancio delle vittime a Gaza ha superato le 10.000 persone, secondo il ministero della Sanità palestinese a Ramallah, che cita le autorità di Gaza controllate da Hamas.

Nel corso della settimana, l'assistente del Segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente Barbara Leaf - il più alto diplomatico americano per il Medio Oriente - ha dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe essere "ancora più alto".

"In questo periodo di conflitto e nelle condizioni di guerra, è molto difficile per chiunque di noi valutare il tasso di vittime", ha dichiarato Leaf durante un'audizione davanti alla Commissione Affari Esteri della Camera. "Pensiamo che siano molto alte, francamente. Potrebbero essere anche più alte di quelle citate".

La settimana scorsa, fonti dell'intelligence statunitense hanno dichiarato alla CNN che il 40-45% delle 29.000 munizioni aria-superficie sganciate su Gaza erano cosiddette bombe mute, munizioni non guidate che possono rappresentare una maggiore minaccia per i civili, soprattutto in territori densamente popolati come Gaza.

È probabile che alcune di queste siano le bombe da 2.000 libbre rilevate nelle immagini satellitari dei crateri. Israele ha un grande arsenale di bombe di grandi dimensioni, note come MK-84. Quando un kit a guida GPS viene collegato all'MK-84, la bomba diventa nota come GBU-31.

Secondo due persone che hanno familiarità con la questione, gli Stati Uniti hanno fornito a Israele più di 5.400 MK-84 dal 7 ottobre.

"La devastazione che abbiamo visto nelle comunità di Gaza è purtroppo co-firmata dagli Stati Uniti", ha dichiarato Chappell di CIVIC. "Troppo spesso è stata compiuta da bombe fabbricate negli Stati Uniti".

Vasti attacchi con bombe di grandi dimensioni intorno alla città di Gaza

Le bombe da 2.000 libbre sono protagoniste di attacchi sul perimetro di Gaza City, l'epicentro dell'operazione militare israeliana di ottobre e di gran parte di novembre.

Le forze di terra israeliane hanno infine posto l'assedio alla città all'inizio di novembre. Lo schema di bombardamento visto nelle immagini satellitari suggerisce che i pesanti bombardamenti intorno a Gaza City potrebbero aver spianato la strada all'accerchiamento della città da parte delle truppe israeliane.

Nel campo profughi di Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza, le immagini satellitari hanno mostrato due grandi crateri compatibili con il bombardamento israeliano del 31 ottobre, definito dalle Nazioni Unite "un attacco sproporzionato che potrebbe equivalere a crimini di guerra". Secondo l'osservatorio sui danni ai civili Airwars, il bombardamento ha provocato oltre 100 vittime e danni catastrofici nell'area densamente popolata.

Un dipendente di Al Jazeera ha perso 19 membri della sua famiglia nel bombardamento, che secondo Israele ha preso di mira il comandante di Hamas Ibrahim Biari, uccidendolo e distruggendo la sua base.

I due crateri lasciati dall'attacco, che gli esperti hanno descritto come "sismico" nel suo impatto, erano larghi rispettivamente 24 metri (quasi 79 piedi) e 13 metri (quasi 43 piedi), secondo le immagini satellitari.

L'ex consigliere del Dipartimento di Stato Lewis ha dichiarato che l'attacco del 31 ottobre a Jabalya è stato "qualcosa che non avremmo mai visto fare agli Stati Uniti".

"Sembra certamente che la tolleranza di Israele per i danni ai civili rispetto ai benefici operativi attesi sia significativamente diversa da quella che accetteremmo come Stati Uniti", ha detto Lewis.

Un grande cratere, compatibile con una bomba da 2.000 libbre, è visibile sull'autostrada costiera che attraversa il campo di Al Shati', o Beach. In un quartiere appena a nord del campo, in un chilometro quadrato appaiono 14 crateri che indicano bombe da 2.000 libbre.

Il campo di Beach è una delle prime aree di Gaza in cui le truppe di terra israeliane hanno stabilito un punto fermo. Le immagini satellitari del campo profughi del 6 novembre mostravano che era stato quasi completamente raso al suolo dai bombardamenti.

"All'improvviso abbiamo sentito due attacchi aerei. È stato forte. Sembrava un terremoto. Abbiamo visto pietre volare dappertutto", ha detto un uomo a un giornalista della CNN, subito dopo l'apparente attacco con una grande bomba al campo di Beach, il 6 novembre. "Siamo venuti qui per vedere 10 case colpite".

La zona di frammentazione letale

L'ampio raggio di frammentazione letale della bomba da 2.000 libbre, pari a 365 metri, è evidente in molti video esaminati dalla CNN, in cui si vede che diversi edifici sono stati appiattiti in un solo colpo.

Il 24 ottobre, Israele ha colpito una località a meno di 100 metri dall'ospedale di Wafa. In un'intervista rilasciata ad al-Jazeera subito dopo l'attacco, il direttore dell'ospedale, Fouad Najm, ha dichiarato che l'attacco ha "terrorizzato i pazienti e i medici". Da allora l'ospedale è fuori servizio a causa dei continui attacchi nelle vicinanze e della mancanza di carburante.

Non è chiaro se l'esplosione del 24 ottobre abbia causato danni significativi all'ospedale.

La CNN ha geolocalizzato il video dell'esplosione e lo ha fatto corrispondere a crateri di 12 e 15 metri, compatibili con bombe da 2.000 libbre, nelle immagini satellitari.

"È chiaro che l'ospedale si trova nel raggio di frammentazione letale di una bomba da 2.000 libbre. Probabilmente avrebbe causato danni", ha detto Garlasco di PAX.

In un'area vicina al campo di Beach, sette scuole si trovavano nella zona di frammentazione letale di almeno cinque crateri. Le immagini satellitari catturate il 6 novembre hanno mostrato una distruzione su vasta scala nell'area. Quelle immagini satellitari mostravano anche veicoli blindati israeliani all'interno e intorno alle scuole.

"Quando si usa un'arma così vicina a un edificio civile, è impossibile eliminare la possibilità di danni da parte dell'arma. Verrà colpito da qualcosa", ha detto Garlasco.

Al sesto giorno dell'offensiva, le forze aeree israeliane hanno dichiarato in un tweet di aver sganciato 6.000 munizioni dall'inizio della guerra, con una media di 1.000 bombe al giorno. Il 10 dicembre, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato più di 22.000 obiettivi a Gaza.

Come abbiamo fatto

L'analisi di questa indagine è stata resa possibile da RAIC, una piattaforma di rilevamento per immagini, video e dati geospaziali. Sviluppata da Synthetaic, RAIC utilizza un'intelligenza artificiale non supervisionata per cercare istantaneamente dati non etichettati senza modelli. In collaborazione con la CNN, Synthetaic ha utilizzato RAIC per rilevare crateri, pennacchi di fumo ed edifici danneggiati nelle immagini satellitari della Striscia di Gaza. Un membro del team di Synthetaic e due giornalisti di open-source intelligence della CNN hanno esaminato i risultati.

Fonte: edition.cnn.com