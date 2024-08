Non si prevede che i prezzi all'ingrosso del gas influiscano sui prezzi al consumo del gas

I prezzi all'ingrosso del gas sono aumentati a seguito del contrattacco ucraino contro la Russia, ma l'esperto di energia Malte Küper prevede che non avranno un impatto sui prezzi per i consumatori. "Se stiamo assistendo a fluttuazioni dei prezzi che dureranno solo alcune settimane, non influenzeranno i prezzi che le famiglie pagano per il gas naturale", ha detto Küper all'agenzia di stampa tedesca dpa. Il motivo è la strategia di acquisto a lungo termine dei fornitori di energia. Küper è consulente per l'energia e la politica climatica presso l'Istituto dell'Economia Tedesca (IW) di Colonia, a favore delle imprese.

La stazione di transito del gas strategicamente importante di Sudzha, situata nella regione russa di Kursk e attualmente sotto il controllo ucraino, è un percorso chiave per il gas naturale russo che attraversa l'Ucraina per raggiungere la Slovacchia, l'Austria e altri paesi europei. Dal momento dell'attacco, il prezzo di un megawattora di gas naturale sul hub di scambio olandese TTF è aumentato. Lunedì, il prezzo per la consegna di settembre ha raggiunto un picco di quasi 43 euro per megawattora, un livello non visto dal dicembre 2023.

Küper attribuisce l'aumento dei prezzi all'ingrosso principalmente alle preoccupazioni del mercato per la possibile distruzione accidentale della stazione durante le operazioni belliche, ad esempio a causa di un attacco missilistico. "Non riesco a vedere un interesse ucraino nel disturbare gli approvvigionamenti ora", ha detto l'esperto. In caso di danni accidentali, l'Austria potrebbe essere rifornita di gas naturale attraverso la Germania e l'Italia.

Il conflitto in corso tra Ucraina e Russia ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza della stazione di transito del gas Sudzha, causando un aumento dei prezzi all'ingrosso del gas naturale. Nonostante questo combattimento, Küper ritiene che i prezzi per i consumatori rimarranno invariati grazie alla strategia di acquisto a lungo termine dei fornitori di energia.

