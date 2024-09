Non si percepisce alcun rischio di esplosione in Ruby, secondo la valutazione professionale.

Esperti hanno dichiarato che non c'è minaccia immediata dalla nave in difficoltà, battezzata "Ruby", che trasporta circa 20.000 tonnellate di nitrato d'ammonio trainata nel Mare del Nord. L'esperto di esplosivi Peter Hald dell'Università di Aarhus ha dichiarato alla broadcaster danese DR: "Il nitrato d'ammonio è piuttosto difficile da accendere. Non esplode semplicemente se la nave urta qualcosa o se qualcosa cade nel suo carico".

La stessa sostanza è stata responsabile dell'esplosione devastante che si è verificata nel porto di Beirut, la capitale del Libano, nel agosto 2020. Grandi quantità di nitrato d'ammonio, che è anche un componente significativo dei fertilizzanti, erano state immagazzinate in modo negligente nel porto per anni. Più di 200 vite sono state tragicamente perse.

"Ruby" è salpata dal porto russo di Kandalaksha in agosto, diretta alle Isole Canarie. Tuttavia, la nave, sotto bandiera maltese, ha subito danni a causa di una tempesta. Dopo una sosta a Tromsø, in Norvegia, la nave sta attualmente attraversando il Kattegat verso il Mar Baltico, secondo il sito "Vesselfinder". Il Centro di Sicurezza Marittima Tedesco sta inoltre tenendo d'occhio la nave.

Non è una novità che ci siano problemi con le navi russe

"Vesselfinder" mostra Klaipeda, in Lituania, come porto di destinazione previsto. Tuttavia, il primo ministro lituano Ingrida Simonyte ha proibito l'ingresso della nave. Il ministro della Difesa lituano Laurynas Kasciunas ha notato che ci sono stati numerosi problemi con vecchie navi corrose provenienti dalla Russia nella zona.

Per raggiungere il Mar Baltico, "Ruby" può passare solo attraverso il Grande Belt che separa la Danimarca e la Germania, poiché è troppo grande per navigare attraverso l'Øresund separato da Danimarca e Svezia, come sottolineato dall'Amministrazione Marittima e dei Porti Svedese. L'esperto di diritto marittimo Henrik Ringbom dell'Åbo Akademi di Turku ha dichiarato alla broadcaster finlandese Yle che gli stati costieri hanno l'autorità di proibire il passaggio in base al rischio e persino di usare la forza per fermare la nave se necessario.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione, dati i precedenti di navi russe che trasportano carichi pericolosi e incontrano problemi nelle acque europee. Se "Ruby" sarà autorizzata a passare attraverso il Grande Belt, potrebbe dover rispettare misure di sicurezza più severe imposte dall'Unione Europea.

