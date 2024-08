- Non sarà un semplice round di negoziati.

In vista dell'inizio, a settembre, delle trattative salariali nel settore metalmeccanico e dell'elettrotecnica, il sindacato IG Metall in Baden-Württemberg si aspetta colloqui difficili. "Il punto è: queste trattative salariali non saranno facili", ha dichiarato alla dpa il capo distretto Barbara Resch. Il sindacato chiede, tra le altre cose, un aumento salariale del 7% per i circa un milione di dipendenti del settore nel sud-ovest.

Una delle ragioni delle trattative anticipate è il rallentamento economico. "I problemi sono chiari. Li vediamo e vogliamo affrontarli", ha detto Resch. Tuttavia, il sindacato e i datori di lavoro sono lontani dalle soluzioni. "Anche se cancellassimo questo round di trattative salariali - cosa che non faremo - i problemi non scomparirebbero".

Resch ha dichiarato che la quota salariale non è così alta come spesso rappresentata a causa dei processi altamente automatizzati nel settore. Invece, si deve lavorare sulle condizioni quadro. Ha menzionato argomenti come la riduzione della burocrazia, la scarsità di manodopera specializzata e i costi dell'energia. "Se il settore metalmeccanico e dell'elettrotecnica pensa di poter migliorare la propria competitività riducendo i salari, abbiamo perso. Ci sarà sempre qualche fabbrica da qualche parte nel mondo che produce a salari più bassi", ha detto Resch.

Oltre all'aumento salariale, l'IG Metall vuole che la remunerazione per l'apprendistato aumenti di 170 euro all'anno di formazione. Ciò sarebbe un significativo beneficio per gli apprendisti. Il sindacato vuole anche miglioramenti nella scelta tra tempo e denaro, tra le altre cose. Il contratto collettivo dovrebbe avere una durata di 12 mesi.

"I nostri dipendenti hanno ragione a dire che, mentre l'inflazione è diminuita, non ha ancora raggiunto le loro tasche", ha detto Resch. Inoltre, salari più alti possono generare potere d'acquisto e domanda, che stimola l'economia.

I datori di lavoro criticano le richieste. Südwestmetall afferma che la situazione economica attuale non consente grandi aumenti salariali. Secondo il sindacato, molte aziende non lottano solo a causa del rallentamento economico. Loro affrontano anche condizioni di localizzazione peggiori. Non c'è base per alcun dibattito di recupero legato all'inflazione, secondo il sindacato. Un risultato tariffario che incontri anche solo approssimativamente le richieste dell'IG Metall sarebbe un carico eccessivo per molte aziende, secondo il capo negoziatore del sindacato, Harald Marquardt, che aveva precedentemente criticato una "richiesta superiore a zero" come inappropriata.

I primi negoziati in Baden-Württemberg sono previsti prima del 16 settembre. Gli accordi salariali regionali scadono a livello nazionale il 30 settembre. Dopo la scadenza dell'obbligo di pace, potrebbero essere possibili scioperi di avvertimento nel conflitto a partire dalla fine di ottobre. Come al solito, durante i negoziati verrà concordata una regione pilota, il cui esito verrà adottato dalle altre regioni. A livello nazionale, circa 3,9 milioni di persone sono impiegate nel settore.

