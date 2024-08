Non riuscii a prevedere la durata del viaggio.

ntv.de: Tra pochi giorni, parteciperai ai Giochi Paralimpici di Parigi. Purtroppo, hai dovuto rinunciare alle ultime Paralimpiadi del 2021 a Tokyo, la tua città natale, a causa della depressione. Ti va di condividere cosa è successo allora?

Naomi Maike Schwarz: Il mio ritiro dalle Paralimpiadi di Tokyo del 2021 non è stata una scelta consapevole, le persone potrebbero dire che l'ho scelta, ma in realtà non avevo il controllo sulla situazione. Stavo attraversando un momento difficile. Avevo difficoltà a uscire dal letto e la mia mente era troppo confusa per gli sport di alto livello.

Perché è successo?

Sono una persona molto competitiva e ho sempre posto molte pressioni su di me. Non ho bisogno che un allenatore mi urli per spingermi più forte. In effetti, i miei allenatori devono spesso tenermi a freno. Ho la tendenza a esagerare. Entro il 2021, tutta questa pressione e ambizione si erano accumulate dentro di me negli anni. Ero in terapia da tre anni prima del mio crollo. Dopo quello, pensavo che un periodo in clinica, seguito da un po' di riposo, avrebbe risolto le cose. Ma ho sottovalutato la durata del viaggio.

Sei aperto riguardo alla tua depressione. Come hai imparato a conviverci?

Sono ancora in questo viaggio. È una battaglia costante. Alcuni giorni sono più difficili di altri.

Cosa ti è stato difficile?

Prima, potevo gestire bene la pressione, soprattutto quella che ponevo su di me. Mi sentivo stressato, ma non appena salivo sul blocco di partenza, mi sentivo eccitato per la competizione. Sapevo che era il momento di dare il meglio di me. Ora, anche piccole situazioni quotidiane possono sopraffarmi. Ad esempio, se un amico annulla o rimanda un appuntamento. La pressione scatena ansia e paura invece che motivazione.

Cosa fai per gestire queste sensazioni?

Cerco di ricordare le sfide che ho superato. Allo stesso tempo, metto questo viaggio in prospettiva con la mia prestazione.

Come questo viaggio ti ha aiutato a tornare agli sport competitivi?

Ho provato a tornare diverse volte negli ultimi tre anni. Mi rimettevo in allenamento, mi dicevo che ero pronta, ma spesso dovevo fare un passo indietro. Era un processo di tentativi ed errori. Facevo un passo indietro, aspettavo, ricominciavo, lavoravo su di esso, provavo di nuovo, facevo un altro passo indietro. Era la mia routine degli ultimi anni. Ho sottovalutato quanto sarebbe stato lungo questo viaggio. Sto lentamente tornando in un posto dove gli sport competitivi sono di nuovo divertenti.

Come vanno a braccetto divertimento e prestazione?

Per me, sono intrecciati. Non avrei raggiunto il successo nella mia carriera se non avessi goduto del nuoto. Ma ho molti giorni in cui la stanchezza, l'agitazione o la pressione hanno la meglio su di me. A volte mi chiedo perché mi sottopongo a tutto questo. Ma alla fine della giornata, il nuoto è ciò che ho sempre voluto fare.

Come sei entrata nel nuoto?

Vengo da una famiglia sportiva. Entrambi i miei genitori erano nuotatori competitivi. Quando sono nata, insegnavano alla scuola tedesca a Tokyo-Yokohama. Prima di saper camminare, ero già nella nostra piscina. I miei genitori erano preoccupati che potessi annegare, così mi hanno iscritto a lezioni di nuoto per bambini. Anche dopo che ci siamo trasferiti in Germania, non ho mai smesso di nuotare. E le mie prime vittorie sono arrivate all'età di sei anni. Poi, all'età di dieci anni, sono stata diagnosticata con Zapfen-Stäbchen-Dystrophie e ho perso la vista in poche settimane. Ho dovuto imparare a nuotare di nuovo.

Come hai fatto a gestire questo?

Il nuoto è uno sport visivo dove gli occhi sono essenziali. Ad esempio, un allenatore potrebbe usare segnali manuali. Ho dovuto trovare modi alternativi per navigare e comunicare.

Quali erano questi modi?

Il mio allenatore ha imparato a comunicare con me verbalmente invece che visivamente. O nuotavo sempre con qualcuno in un gruppo che potesse darmi istruzioni. Ho imparato a contare le bracciate. Ci è voluto del tempo perché il mio corpo si riabituasse al nuoto. Ho dovuto affidarmi alle mie sensazioni.

Quindi, hai superato le sfide degli sport competitivi in passato.

Sì. Ho sempre detto che è stato fortunato che ho scelto il nuoto come mio sport. Altri sport come la pallavolo sarebbero stati molto più difficili da imparare di nuovo. Nel 2007, ho partecipato alla mia prima competizione di nuoto per l'Associazione tedesca per lo sport dei disabili con mio padre. All'epoca, il mondo para era meno conosciuto, in parte perché non era altrettanto focalizzato sui media. Ero affascinata dal mondo para, ma anche sopraffatta.

Cosa ti ha esattamente sopraffatto?

Ho dovuto accettare che così fosse, che la mia condizione era probabile che rimanesse e potrebbe anche peggiorare. Ma ho deciso rapidamente che voglio continuare a nuotare, solo in modo diverso. Anche se non ero immediatamente entusiasta, sono incredibilmente grato oggi. Il nuoto para ha aperto molte porte per me e mi ha dato cose che potevo solo sognare.

Quest'anno, ho fatto il mio ritorno alle gare europee di nuoto a Funchal ad aprile, piazzandomi al 4º posto sia nei 100 metri dorso che nei 100 metri stile libero. Ho addirittura stabilito un nuovo record tedesco di 1:15.27 minuti nel dorso. Devo dire che rientrare nella scena sportiva competitiva e la pressione che ne deriva, mi ha davvero colpito mentalmente. È tutto parte del mio zaino di problemi. Ho la tendenza a sentirmi sopraffatto facilmente. È una situazione delicata e ho dovuto capire come gestirla di nuovo. Quindi sono un po' in ansia per Parigi, ma ho imparato dalle mie esperienze passate e ho continuato a lavorare su me stesso.

Cosa hai imparato?

Ho cercato l'aiuto di alcuni professionisti per gestire la mia depressione e lo stress delle competizioni sportive. Non è facile trovare un equilibrio, ma sono felice che i Campionati Europei siano andati bene perché mi hanno mostrato quali sono ancora le aree su cui devo concentrarmi.

Ma non deve andare storto il provino per lo spettacolo per essere bravo? I Campionati Europei sono stati un provino di successo per i Giochi Paralimpici?

Sì, è stato un buon riscaldamento. Al momento mi sento piuttosto nervoso ed emozionato per Parigi. Voglio godermi ogni momento e essere presente in ogni situazione. Spero di aver acquisito abbastanza forza mentale per rimanere calmo durante la competizione.

Come vanno i preparativi?

Ho avuto un po' di ballo quando si tratta di prepararsi per i Giochi Paralimpici. È stato un sacco di aggiustamenti dell'ultimo minuto. Il mio allenatore e io cambiamo il piano in base al mio stato quotidiano. Fare terapia è stato parte di esso anche. Non ho ancora trovato il metodo perfetto. Sto solo prendendo le cose un giorno alla volta, cercando di fare il meglio in ogni situazione.

Cosa stai aspettando con più impazienza?

Aspetto ogni parte di esso. Ricordo i Giochi del 2012 a Londra e i Giochi del 2016 a Rio come esperienze indimenticabili. Per due settimane, posso vivere in un mondo completamente diverso nel villaggio paralimpico. Essere circondato da così tanti atleti diversi da vari sport, è come incontrare anime affini. È speciale.

Quali sono i tuoi obiettivi?

Sto ancora cercando di capirlo. Essere lì è già abbastanza per me. Avere l'opportunità di partecipare era la mia motivazione a Rio. Avevo sperato di nuotare nella fascia dei medagliati, ma non doveva essere una medaglia. Inaspettatamente, ho vinto l'argento nei 50m stile libero. Per Parigi, sto cercando di mantenere la mia attenzione lontano dai tempi e dalle posizioni poiché non posso valutare accuratamente le mie prestazioni. Sono più come un jolly con infinite possibilità.

Cosa ti viene in mente quando pensi a Parigi ora?

Sono entusiasta che mio marito, Carl-Louis Schwarz, e la mia famiglia e gli amici saranno lì con me. Dodici persone mi accompagneranno a Parigi. Ho il mio piccolo sistema di supporto lì, quindi, indipendentemente da come mi sento, devo solo guardare in su e ci saranno braccia che offrono conforto e cure. Ciò mi mette anche un po' di pressione. Sono sia un atleta che una persona che vuole performare.

Pochi giorni prima della tua competizione, tuo marito Carl-Louis Schwarz, che era anche un nuotatore, ha un compleanno. Celebrerai il suo compleanno in piscina?

Purtroppo, non saremo in grado di festeggiare insieme in piscina perché sarò già a Parigi. Arriverà alcuni giorni dopo. Il suo compleanno è anche il nostro anniversario quest'anno. Purtroppo, non saremo insieme in quel giorno, ma ci faremo perdonare dopo.

Hai dei piani?

Dopo la competizione, avremo alcuni giorni per esplorare Parigi e rilassarci come coppia. Dopo di che, prenderemo il nostro cane Jumper e il camper dei miei genitori e guideremo attraverso la Norvegia. Pianifichiamo di avere una fuga rilassante insieme per elaborare questi tre anni folli.

