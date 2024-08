- Non rimangiate rancore del passato

Questa settimana nella storia della musica britannica ha assistito a un notevole ascesa e caduta di una band, e non altri che gli Oasis. In questo particolare venerdì (30 agosto), segna 30 anni dal momento in cui il loro album di debutto "Definitely Maybe" ha raggiunto le classifiche, svolgendo un ruolo significativo nella definizione di un intero genere - il Britpop. Tuttavia, il mercoledì (28 agosto) è stato il 15° anniversario della partenza del chitarrista Noel Gallagher dal gruppo a causa di una disputa con suo fratello Liam. Si vocifera che un altro traguardo potrebbe verificarsi.

Il mondo dei social media è stato travolto dai fratelli Gallagher che hanno recentemente condiviso la data "27 agosto 2024" insieme all'orario "8 del mattino". Le speculazioni su un'importante annuncio in arrivo alle 9 del mattino, ora dell'Europa centrale (CEST), il prossimo martedì, sono più selvagge che mai. I media britannici hanno creato più fermento che mai su un ricongiungimento anticipato.

Gli Oasis erano noti per il loro sound di guitar pop e per la coppia dinamica dei fratelli Gallagher come frontmen. Risposte sicure, a volte sfrontate, capelli scompigliati, occhiali al loro posto - due menti brillanti che si fondevano alla perfezione: Noel, il brillante paroliere, e Liam, il vocalist distintivo.

Alla metà degli anni '90, questi ragazzi di Manchester erano l'esportazione musicale più calda che l'Inghilterra avesse da offrire. Il loro secondo album, "(What's The Story) Morning Glory?" del 1995, li ha lanciati sotto i riflettori con successi come "Wonderwall" e "Don't Look Back In Anger". La loro rivalità con i Blur durante la famosa "Battle of Britpop" rimane un punto di discussione su chi abbia inventato la tendenza.

Gli Oasis sono in hiatus dal 2009

I Blur, guidati dal vocalist e chitarrista Damon Albarn, sono ancora attivi oggi. Gli Oasis, however, si sono disintegrati a causa della disputa tra i Gallagher. Questo è successo nel 2009. Da allora, i fratelli sono rimasti sulle prime pagine per le loro apparizioni allo stadio di calcio del Manchester City o per le loro pubbliche dispute tra loro o con altri celebrità. Creare controversia è sempre stato il loro forte.

La separazione è avvenuta 15 anni fa, ma si vocifera di un ritorno. Un indizio sottile è venuto da Liam Gallagher su X, dicendo "Non ho mai liked la parola 'FOMER'". I fan credono che si riferisse al titolo "ex cantante degli Oasis."

La famosa frase "Don't Look Back in Anger" è veramente solo un commento sulla loro relazione? "The Sun" riferisce che stanno segretamente lavorando per la riconciliazione e pianificando alcune grandi sorprese per gli amici e gli conoscenti.

"The Mail on Sunday" cita una fonte anonima che afferma che Liam (51) e Noel (57) potrebbero essere i headliner del più grande festival musicale britannico, Glastonbury, nel 2025 e suonare dieci volte allo stadio di Wembley a Londra, superando il recente record di Taylor Swift. Nel frattempo, "The Sunday Times" ha sentito che oltre a Wembley, potrebbero esserci diversi concerti al Heaton Park di Manchester, la città natale degli Oasis.

I critici musicali sono scettici riguardo al ritorno imminente, con Frank Laufenberg, un noto esperto tedesco di musica, che esprime i suoi dubbi in un'intervista con l'agenzia di stampa tedesca, dicendo "Mi sembra che gli Oasis abbiano già detto tutto musicalmente. Questa disputa continua tra i fratelli Gallagher mi ha infastidito. Non aveva nulla a che fare con la musica. E ora tutto è improvvisamente a posto? Molto dubbio,"

Non ci sono state annunci ufficiali. Tuttavia, durante il suo concerto al Leeds Festival, Liam Gallagher ha fatto un'allusione alla situazione, dichiarando "È piuttosto interessante, non è vero? Una situazione molto interessante in cui ci troviamo," prima di eseguire un successo degli Oasis, "Half the World Away". La canzone è stata dedicata a suo fratello, secondo "The Sunday Mirror". Successivamente è stato proiettato il video con la data.

In precedenza, Noel aveva già fatto rare lodi a Liam, dicendo "Non posso cantare 'Slide Away' e 'Cigarettes & Alcohol' e 'Rock 'N' Roll Star' e tutto il resto." Noel Gallagher ha detto. "Potrei, ma non sarebbe lo stesso. È il modo o la voce e l'atteggiamento. Non ho lo stesso atteggiamento di lui," ha continuato. "Se cantassi una canzone, suonerebbe bene. Se la cantasse lui, suonerebbe fantastico."

Gli esperti musicali sostengono che mentre Noel ha scritto molti successi, è la voce di Liam che attira il pubblico. La band di Noel, High Flying Birds, ha visto il successo, ma suo fratello più giovane continua a esibirsi in grandi venue come l'O2 Arena di Londra.

Più recentemente, Liam ha pubblicato un album con John Squire, ex membro dei Stone Roses. Come al solito, Liam ha detto la sua sull'album, descrivendolo come "il miglior album dai tempi del 'Revolver' dei Beatles".

Le voci di un ritorno non sono una novità. Solo alcuni mesi fa, i fan speravano di vedere la band esibirsi allo stadio di Wembley per l'estate. Ma Liam Gallagher ha messo fine a queste speculazioni in aprile, dichiarando "Non ho mai menzionato un ricongiungimento degli Oasis, è finita, dobbiamo tutti andare avanti per il nostro bene," ha dichiarato su Twitter.

Per il momento, Liam sta intraprendendo un tour per il 30° anniversario di "Definitely Maybe" in solitaria. Se ci sarà una storia diversa nel 2025, lo vedremo, ma come sempre con i fratelli Gallagher, è "forse sì, forse no".

Nonostante le precedenti affermazioni di Noel secondo cui la band era finita, Liam ha lasciato cadere indizi sottili, come il fatto di non gradire la parola "ex" quando si riferisce al suo periodo negli Oasis.

