Non riesco ancora a spiegarlo a parole": Stephanie Travers racconta il momento "surreale" in cui è diventata la prima donna nera sul podio della F1

"La mia prima reazione è stata: "Sei sicuro? Non credo che abbiate la persona giusta, non sono io!"", ricorda. "Ma è successo tutto così in fretta e prima di rendermene conto stavo salendo sul podio".

Come di consueto, la Mercedes sceglie un membro della squadra per andare a ritirare il trofeo Costruttori a nome suo e di Petronas, partner tecnico e di titolo della Mercedes, dopo ogni vittoria in gara.

Per la Travers, ingegnere dei fluidi in pista, è stato un momento toccante essere selezionata, in quanto è diventata la prima donna di colore nella storia a salire su un podio di Formula Uno.

"Non riesco ancora a spiegarlo a parole", ha dichiarato ad Amanda Davies della CNN. "È stato un momento surreale per me e un'occasione importante per me e la mia famiglia. Non ho avuto il tempo di informare la mia famiglia prima, ma i miei genitori amano questo sport, quindi erano lì da casa a guardare, urlando.

"Mia sorella mi ha mandato dei video in seguito, quindi vedere la loro reazione e quella di tutto il mondo mi ha toccato il cuore e sono molto grato alla Petronas e alla Mercedes per avermi permesso di rappresentarli sul podio".

In un lungo post su Instagram dopo la gara, Hamilton ha reso omaggio alla Travers per essere stata selezionata tra oltre 7.000 candidati e per aver voluto "ispirare i giovani bambini neri e di colore a credere che anche loro possono farcela".

Sul momento, Travers ammette di non essere stata consapevole di essere entrata nella storia, ma di essere rimasta "completamente senza parole" quando glielo hanno fatto notare. "Le emozioni mi sono venute spontanee", ha dichiarato.

Una famiglia di fanatici

Travers è nata nella capitale dello Zimbabwe, Harare, dove ha frequentato la scuola fino a quando la sua famiglia si è trasferita nel Regno Unito all'età di 10 anni.

Proviene da una famiglia di fanatici degli sport motoristici e ricorda le storie che i genitori e il fratello maggiore le raccontavano sui gran premi di F1 che si tenevano nel vicino Sudafrica nei primi anni Novanta.

Inoltre, il fatto che sia il padre che il nonno fossero ingegneri ha contribuito a far sì che la Travers si appassionasse rapidamente all'officina di suo padre.

"La passione per questo sport è cresciuta con l'avanzare dell'età, fino al punto in cui ho iniziato a partecipare a qualche gara con gli amici", racconta. "Ho capito che volevo lavorare in questo sport".

Sapendo che avrebbe potuto entrare in F1, Travers ha deciso di specializzarsi in ingegneria chimica. Alla fine, però, ha detto che era importante trovare una carriera che le piacesse, perché la natura competitiva della F1 significava che guadagnarsi un posto in questo sport era tutt'altro che scontato.

Ma anche allora Travers sognava ancora di salire un giorno su un podio di F1. Quando finalmente ci è arrivata, ha realizzato tutto ciò per cui lei e la sua famiglia avevano lavorato.

"A quel punto le emozioni hanno preso il sopravvento", racconta. "Sono stata fortunata perché indossavo una maschera, non si vedevano le lacrime nei miei occhi, ma è stata una sensazione fantastica ed è completamente diverso dall'essere dall'altra parte con l'intera squadra.

"Ma sapere che la squadra era lì con me e mi sosteneva in quel momento e che stavamo tutti festeggiando la vittoria per la quale avevamo lavorato duramente quel fine settimana, è stata una sensazione fantastica e sono così grato di averla vissuta da entrambi i lati".

Un passo nella giusta direzione

Sulla scia della morte di George Floyd l'anno scorso, lo sport di tutto il mondo ha iniziato a fare i conti con le proprie azioni in materia di disuguaglianza razziale.

La F1 è tra gli sport meno diversificati al mondo; infatti, Hamilton è l'unico pilota nero ad aver mai gareggiato in questo sport. L'importanza della sua presenza, in particolare per i giovani neri che sognano di sfondare un giorno in questo sport, non può essere sopravvalutata.

"Quello che posso dire è che, crescendo guardando lo sport, è stato Lewis a darmi quella spinta in più nel vedere qualcuno come me in TV", dice Travers. "Sapevo che era possibile per me entrare in questo sport se mi fossi impegnato e avessi lavorato sodo, e così ho fatto".

Guidata da Hamilton, uno degli atleti più vocali del pianeta, la Mercedes è stata in prima linea nella spinta della F1 per cercare di rendere lo sport più inclusivo e diversificato. La scorsa stagione, la scuderia ha dipinto di nero le sue iconiche auto "Freccia d'argento" per "schierarsi contro il razzismo e tutte le forme di discriminazione".

La mossa è arrivata una settimana dopo che il sei volte campione del mondo ha annunciato la formazione della Commissione Hamilton, una partnership di ricerca con la Royal Academy of Engineering dedicata ad esplorare come gli sport motoristici possano essere utilizzati per coinvolgere un maggior numero di giovani di origine nera nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e, in ultima analisi, impiegarli nei team di gara o in altri settori dell'ingegneria.

La Mercedes ha dichiarato che la mossa è "un impegno pubblico per migliorare la diversità" all'interno del team.

All'epoca, il team aveva dichiarato che, sebbene i dipendenti dicano che "l'esperienza all'interno del nostro team è inclusiva", solo il 3% della forza lavoro si identifica come appartenente a un gruppo etnico minoritario e solo il 12% dei dipendenti sono donne.

Mercedes afferma di aver stabilito l'intenzione di affrontare questa disparità con "azioni positive" e ha dichiarato che "l'impegno a farlo è irreversibile".

"È una sensazione fantastica far parte di questo team ed è stato molto positivo per me essere stata inclusa dal momento in cui sono entrata nel garage", ha dichiarato Travers.

"Sono estremamente felice e orgogliosa di essere stata la prima donna nera sul podio. Sento che lo sport sta facendo un passo nella giusta direzione rispetto alla scorsa stagione e ci sono molti altri cambiamenti che entreranno in gioco in futuro e spero che la diversità e l'inclusione possano migliorare nei prossimi anni".

"Non è qualcosa che migliorerà da un giorno all'altro, ma di certo penso che la mia presenza e quella di altri meccanici in tutta la corsia dei box sia un punto di riferimento e un passo nella giusta direzione".

Dopo il suo momento storico, Travers ha raccontato che la sua casella di posta elettronica è stata inondata di messaggi, ma ce ne sono stati alcuni che si sono distinti più di altri.

"Quelli che mi hanno toccato di più sono stati quelli delle ragazze che mi hanno detto che ora ho aperto loro gli occhi e che possono vedere una persona come loro intraprendere una carriera nella F1", ha detto.

"Questo mi ha davvero toccato il cuore".

