- Non pompare acqua di estrazione - Sentenza

Da oltre un decennio dalla fine dell'estrazione del carbone nel Saarland, c'è ancora dibattito su cosa fare delle miniere abbandonate. Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Federale affronta il problema se l'acqua delle miniere debba essere pompata fuori, poiché filtra nelle profondità. Questo costa alla società mineraria RAG 20-30 milioni di euro all'anno, motivo per cui la società vuole smettere di farlo. Alcuni comuni temono che smettere di pompare potrebbe portare all'inquinamento delle acque sotterranee, movimenti del terreno e la liberazione di gas.

Il Tribunale Amministrativo Federale (BVG) di Lipsia ha ora respinto un ricorso del comune di Merchweiler contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Superior (OVG) di Saarbrücken, come ha riferito un portavoce del BVG alla dpa. La causa contro l'aumento approvato dell'acqua delle miniere è così stata definitivamente respinta.

Nel luglio 2023, l'OVG ha respinto i primi tre ricorsi, inclusi quelli di Merchweiler, contro l'aumento. Il tribunale non ha concesso un appello in questo caso. Merchweiler ha quindi presentato un ricorso, ma è stato infruttuoso.

I casi pendenti degli altri comuni all'OVG sono stati inizialmente sospesi a causa del ricorso di Merchweiler, come ha riferito un portavoce dell'OVG alla dpa. Ci sono ancora casi pendenti all'OVG del Saarland dalle città di Dillingen e Lebach, nonché dai comuni di Heusweiler, Schmelz, Saarwellingen e Nalbach, ha detto il portavoce.

L'aumento dell'acqua delle miniere è controverso

I ricorsi sono diretti contro la decisione dell'Ufficio Superiore delle Miniere del Saarland di allagare parzialmente le miniere. L'acqua delle miniere è acqua piovana che filtra nelle profondità e si raccoglie in shaft e tunnel sottoterra. Finora è stata pompata fuori, ma questo è costoso per la società mineraria RAG. L'aumento dell'acqua delle miniere a Reden e Duhamel a meno 320 metri, richiesto da RAG, è stato approvato nel 2021 sotto determinate condizioni. L'approvazione è legata a condizioni relative alla conservazione della natura e ai terremoti, tra le altre cose.

