- Non nasconde piu' la sua parte centrale in espansione.

Margot Robbie, 34 anni, ha sfoggiato un pancione evidente sulla passatoia rossa, segnando la sua prima apparizione pubblica in tale stato. Il 9 settembre 2023 (per il sake di questo paragrafo), ha preso parte alla première del film "Il mio vecchio sedere" a Los Angeles insieme al marito, Tom Ackerley (anche lui 34 anni). I due hanno co-prodotto la commedia attraverso la loro casa di produzione LuckyChap Entertainment, con Maisy Stella (20 anni) e Aubrey Plaza (40 anni).

La prima apparizione pubblica di Robbie con un pancione visibile ha alimentato le speculazioni sulla sua gravidanza delle ultime settimane. Era radiosa accanto ad Ackerley, insieme ai produttori Bronte Payne e Josey McNamara, alla regista Megan Park (38 anni) e a Maisy Stella, elegantemente vestiti in un abito rivelatore e aderente.

Luglio 2023: si vocifera di una gravidanza

Secondo "People" magazine, a inizio luglio 2023, fonti vicine alla celebrata attrice di "Barbie" hanno confermato che era in attesa del suo primo figlio. Non ci fu alcuna conferma ufficiale in quel momento. Subito dopo, la coppia è stata avvistata a Wimbledon, con la figura di Robbie, 34 anni, che lasciava intuire un pancione sotto il suo vestito a pois giocoso.

La storia d'amore di Robbie e Ackerley risale al 2013, quando si sono conosciuti sul set del dramma sulla Seconda Guerra Mondiale "Suite française - Melody of Love". Ackerley lavorava come assistente alla regia, mentre Robbie era di fronte alla cinepresa. Si sono sposati in segreto in una cerimonia privata a Byron Bay, in Australia, nel dicembre 2016.

Il prossimo ruolo di Robbie nel film commedia "Il mio vecchio sedere" ha aumentato l'attesa, poiché i fan erano entusiasti di rivederla sul grande schermo. Durante la première del film, il suo tempismo comico è stato impeccabile, dimostrando perché è una figura amata nel genere della commedia.

Dopo la première, Robbie e Ackerley hanno continuato a godersi il successo nel mondo della commedia, con la loro casa di produzione LuckyChap Entertainment che produce altri progetti divertenti.

