Non lascerò andare il portafogli!

La wishlist del columnista ha avuto una Kelly-Bag o una Birkin-Bag da tempo. Purtroppo, suo marito le mostra spesso un uccello invece. Tuttavia, la Svenja-Bag, più economica, è alla sua portata e può acquistarla da sola. È attualmente di tendenza, grazie a un certo Ministro Schulze.

Parliamo di borse. Abbiamo la Birkin-Bag, la Kelly-Bag e ora la Svenja-Bag. Non è di Hermès, non è così costosa come un'auto usata, ma sta facendo scalpore. Non si tratta solo di spazio fisico, capisci. La Svenja-Bag può contenere più del solo rossetto, un telefono e una barra proteica (proprio come le donne affermano di portare con sé 20-30 piccoli oggetti oltre al kit per cucire, cerotti, deodorante in miniatura, cavo del telefono, blocco notes, penna, polvere mattificante, spazzola per capelli, hai capito).

Ma perché tutto questo trambusto per una borsa di fascia media? E prima che tu lo chieda, sì, probabilmente hai dovuto cercare chi è Svenja Schulze. È la Ministra federale tedesca per la Cooperazione economica e lo Sviluppo. Si trova attualmente in Pakistan per verificare le condizioni delle fabbriche tessili.

Segreto di Stato!

Tutto è andato bene con le sue visite, poiché l'agenda era probabilmente confermata in anticipo. È probabile che le fabbriche del Pakistan fossero ben preparate per la sua visita. Pertanto, le condizioni di lavoro in Pakistan non sono probabilmente così brutte come si dice e le donne sono ben trattate.

Ma è successo un incidente. Quando Schulze ha tentato di entrare nel palazzo del Primo Ministro con la sua Svenja-Bag, i guardiani della sicurezza hanno sollevato un'obiezione. Non sapevano che fosse una Svenja-Bag e la ministra portava documenti riservati e oggetti personali del valore di circa €500. Ma non divaghiamo - chi sarebbe disposto a consegnare la propria borsa a uno sconosciuto, soprattutto se si porta documenti sulle leggi sulla catena di fornitura e i rifugiati dall'Afghanistan?

"Handbagging" al massimo

Forse ti starai chiedendo: chiederebbero a un ministro di consegnare la propria valigetta? O a un re o a una principessa? No, perché sarebbe scortese! Presidenti, cancellieri e ministri non vengono perquisiti. Ma hanno veramente pensato di farlo a Svenja Schulze? O sospettavano oggetti non autorizzati o appunti? O semplicemente non hanno riconosciuto la donna davanti a loro?

Hillary Clinton ha detto a "Harpers Bazaar" che ama la sua borsa rosa Ferragamo. "È solo il desiderio di organizzare e tenere insieme ciò che è importante nella vita quotidiana." Quella borsa rosa, un lusso dell'ex Segretario di Stato americano, era forse un segno che le donne avevano finalmente raggiunto la politica. La prima Primo Ministro aveva già aperto la strada: Margaret Thatcher metteva la sua "Asprey" borsa sul tavolo del gabinetto ogni volta, segnalando "La capa è qui!" Questa borsa divenne quasi un'affermazione temuta, il termine "handbagging" entrò nella storia grazie alla "Dama di Ferro" come segno di assertività.

**Tornando a Svenja Schulze: un giornalista ha catturato la scena sul tappeto rosso in Pakistan. Ovviamente è stato chiesto di fermarsi, quindi il video è un po' tremolante e per lo più senza testa, ma si può ancora distinguere Svenja Schulze che si gira rapidamente sui tacchi medi e si allontana. "Ho i miei oggetti personali qui dentro", ha detto apparentemente, secondo il giornalista della ZDF Andreas Kynast, mostrando la sua borsa. Ma il personale di sicurezza pakistano è stato fermo. Quando hanno fatto capire alla politica SPD, "Ministro o borsa", Schulze è tornata alla sua auto con la testa alta.

1-0 per Svenja

Dopo un breve scambio con il personale di sicurezza, hanno riluttante lasciato entrare Svenja Schulze e la sua Longchamp nel palazzo.

All'interno, sembrava tutto amichevole: l'incontro con Sharif è stato costruttivo e fruttuoso, secondo il giornalista Kynast, citando la delegazione tedesca, con Sharif che ha utilizzato le sue abilità tedesche e si è dimostrato un ospite caloroso e attento. Bene. Almeno non dovremo cercare di nuovo Svenja Schulze. E nessuna donna dovrebbe mai essere costretta a consegnare la propria borsa.

PS: sapevi che le donne passano in media 76 giorni della loro vita a frugare nelle loro borse? Sembra tanto, ma non è tutto negativo, perché si trovano così tante cose. Gli uomini non capiranno mai, ma le borse sono semplicemente la forma portatile dell'emancipazione femminile, poiché rappresentano lo spazio vitale mobile di una donna. È addirittura scientificamente provato (secondo uno studio dell'economista Dr. Ute Rademacher): più le donne lasciavano casa e focolare per entrare nel mondo del lavoro, più importante diventava la borsa come veicolo di trasporto, kit di emergenza e centro finanziario. E oggi, con un telefono, file e laptop dentro, non è meno di un centro operativo. E quale uomo lascerebbe fare questo?

Leggi anche: