Non ho problemi con la nomina di Scholz come potenziale cancelliere dell'SPD.

Il recentissimo candidato alla cancelleria dell'Unione, Friedrich Merz, ha discusso dei suoi potenziali oppositori dell'SPD in un segmento "RTL Direkt spezial" con Pinar Atalay. Olaf Scholz aveva precedentemente dichiarato di essere d'accordo con Merz come candidato alla cancelleria dell'Unione.

Merz ha risposto dicendo: "Anche per me va bene se Scholz è il candidato alla cancelleria dell'SPD". Tuttavia, l'SPD non ha ancora preso una decisione in merito. "C'è una notevole critica nei suoi confronti e voci all'interno dell'SPD hanno suggerito di sostituirlo. Non è ideale per il paese avere un cancelliere che è pesantemente criticato", ha dichiarato Merz. Riguardo ai buoni numeri dei sondaggi di Boris Pistorius, Merz ha commentato: "Spetta all'SPD decidere. Sarebbe vantaggioso per il paese se lo scegliessero".

Merz ha evidenziato i suoi buoni numeri nei sondaggi rispetto a Olaf Scholz in termini di competenza: "È una cosa nuova, non è mai successo in Germania prima. Un candidato ha il doppio della forza del partito del cancelliere federale e guida in tutti i valori di competenza sull'incumbent - è un evento senza precedenti in Germania".

La critica alla proposta di Merz di mantenere il divieto di cannabis e continuare la produzione di motori a combustione interna come obsoleta, l'ha affrontata dicendo: "Non è obsoleto essere contro il fumo. È un errore significativo e un tradimento ai nostri figli. Ecco perché apporteremo modifiche per proteggere la salute dei nostri figli". Per quanto riguarda il motore a combustione interna, Merz ha dichiarato: "Miriamo alla sostenibilità ambientale e non vogliamo più emissioni di anidride carbonica dallo scarico - questa è la nostra posizione. Ma come politici, decidiamo noi, non la tecnologia".

Merz ha menzionato che il numero previsto di richiedenti asilo superiore a 200.000 è inaccettabile, specialmente se non rispettano le regole del paese: "È semplicemente troppo, anche se sono solo due individui che non seguono le regole del paese. È importante che quelli che arrivano siano integrabili, trovino lavoro, vadano a scuola e imparino la lingua".

In una conferenza stampa congiunta con Markus Söder, Merz aveva precedentemente dichiarato: "In sostanza, la decisione sulla cancelleria è già stata presa, Friedrich Merz lo farà". Söder aveva anche espresso il suo forte sostegno a Merz.

