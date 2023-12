I punti salienti della storia

Non hai nient'altro da fare la domenica sera? Nick Kyrgios schernisce un fan dopo essere stato preso in giro

Kyrgios scambia battute con un tifoso a Miami

Il tifoso viene poi espulso mentre Kyrgios sconfigge Lajovic

Il 23enne Kyrgios ha reagito dopo essere stato deriso da uno spettatore seduto dietro di lui nel primo set della sua vittoria per 6-3 6-1 contro Dusan Lajovic.

"Hai preso un biglietto gratis? Perché mi stai guardando di domenica sera?". Kyrgios ha gridato agli spalti. "Non hai nient'altro da fare la domenica sera?".

L'uomo, a sua volta, ha fatto un gesto a Kyrgios, che tre punti dopo ha risposto con "Fratello, dov'è la tua famiglia?".

Mentre la sua compagna è rimasta seduta, lo spettatore è stato infine accompagnato fuori dagli steward e Kyrgios lo ha salutato dal campo.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

Dopo la partita, il 23enne ha detto di essersi "divertito un po'".

"Sapevo che l'avrei fatto cacciare", ha aggiunto. "Mi è piaciuto, mi è piaciuto ogni singola parte. Credo che il pubblico abbia apprezzato".

Kyrgios ha spiegato come l'incidente sia nato da un uomo che scherzava sul suo taglio di capelli.

"Al cambio di campo mi ha letteralmente detto: 'Sei un c*** ....'. Ha detto che avevo un taglio di capelli di merda. E sapete una cosa? Non vado dal barbiere da un paio di giorni, quindi aveva ragione", ha detto il numero 33 del mondo.

LEGGI: Serena Williams si ritira dai Miami Open

In campo, Kyrgios ha sfoderato una serie di trucchi per superare Lajovic.

Solo nel primo set ha sperimentato due volte il servizio sotto l'arco - uno dei quali ha portato a un ace - e ha vinto un rally che comprendeva un tweener (colpo attraverso le gambe).

Semifinalista a Miami nel 2016 e nel 2017, l'australiano affronterà il croato Borna Coric negli ottavi di finale.

Kyrgios è balzato più volte agli onori della cronaca durante questo torneo. In un precedente incontro di doppio, ha definito l'arbitro "una f***ing disgrace" e ha sbattuto la racchetta a terra per la frustrazione.

LEGGI: Andy Murray dice di essere "libero dal dolore" dopo l'intervento all'anca

Ha anche chiamato in causa Angelique Kerber dopo che l'ex numero 1 del mondo ha detto alla sua avversaria di terzo turno Bianca Andreescu che era "la più grande regina del dramma" mentre si stringevano la mano alla fine del match.

"Bruh hai detto che è una regina del dramma e poi hai postato questo", ha scritto Kyrgios su Twitter, rispondendo al messaggio di Kerber che si congratulava con Andreescu per la vittoria.

Il mese scorso, l'australiano è stato criticato da Rafa Nadal dopo la sua sconfitta contro lo spagnolo al Mexican Open, torneo che Kyrgios ha poi vinto.

"Manca di rispetto per il pubblico, per il rivale e per se stesso", ha detto Nadal dopo una partita che ha visto Kyrgios utilizzare ancora una volta il servizio sotto le ascelle.

"È un giocatore che ha il talento per vincere i grandi slam - un giocatore che può lottare per le prime posizioni del ranking - ma c'è un motivo per cui è dov'è".

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha avuto bisogno di tre set per sconfiggere l'argentino Federico Delbonis per 7-5 4-6 6-1 a Miami, e ha così ottenuto l'accesso agli ultimi 16 anni contro Roberto Bautista Agut.

Roger Federer cercherà di raggiungerlo lunedì, quando affronterà il serbo Filip Krajinovic.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com