Christoph Daum, noto per il suo stile di allenamento appassionato e le sue emozioni, sia di gioia che di frustrazione o tristezza, ci ha lasciato all'età di 70 anni, circondato dai suoi cari. Nel 2022 ha coraggiosamente condiviso di essere affetto da cancro ai polmoni.

Daum è stato una leggenda del calcio tedesco nella Bundesliga, guidando il 1. FC Colonia, il Bayer Leverkusen e il VfB Stuttgart verso vittorie importanti. Tuttavia, Daum è rimasto un personaggio insoddisfatto in alcuni aspetti: la sua ambizione di diventare allenatore della nazionale, che sembrava destinata a realizzarsi all'inizio degli anni 2000, è svanita dopo lo scandalo della cocaina diventato di pubblico dominio.

Il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, che per anni è stato il principale avversario di Daum, è stato responsabile della diffusione delle voci sulla droga. Tuttavia, il loro rapporto si è migliorato negli ultimi tempi, tanto che si sono incontrati a Tegernsee per ricordare il passato e discutere della loro storica rivalità. Hoeneß ha espresso il suo cordoglio per la morte di Daum, dicendo: "Christoph Daum non si è mai tirato indietro da una discussione, ma ci siamo riconciliati anni fa".

La Federazione Tedesca di Calcio (DFB) ha espresso le sue condoglianze per la morte di Christoph Daum, ex membro della Commissione. Nonostante i passati scandali, erano in corso discussioni per invitare nuovamente Daum a far parte della Commissione, riconoscendo il suo significativo contributo al calcio tedesco.

