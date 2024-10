"Non ha la forza di sopportare un altro spostamento": Beirut si batte con le conseguenze degli attacchi israeliani

Per quasi una settimana, Israele sta bombardando i quartieri di Beirut controllati da Hezbollah. Tuttavia, questo attacco in un quartiere sciita vicino al palazzo del parlamento, una parte della città che non veniva colpita dal 2006, ha indicato che la campagna di Israele potrebbe espandersi rapidamente.

Improvvisamente, le finestre si sono illuminate, svegliando la gente con l'esplosione e il fumo dall'area colpita. La confusione ha avvolto la città mentre le persone cercavano di localizzare dove i missili di Israele avevano colpito questa volta.

Il luogo dell'impatto era un ufficio associato all'Autorità Sanitaria Islamica, un'organizzazione affiliata a Hezbollah, situato nel quartiere centrale di Bashura. Il bilancio delle vittime includeva nove persone, tra cui sette professionisti sanitari, secondo il ministero della salute e l'Autorità Sanitaria Islamica stessa.

I residenti del posto vagavano in stato di shock per le strade colpite. Le madri stringevano i loro bambini, cercando di attraversare il caos. A differenza di altre parti della città e del paese, non c'erano avvertimenti per l'evacuazione in questo quartiere prevalentemente sciita.

Vicino c'era la moschea Mohammad al-Amin, un importante punto di riferimento, ora simbolo del continuo sfollamento di circa un milione di persone a causa dell'offensiva aerea di Israele in Libano, iniziata lo scorso lunedì.

Coloro che fuggivano dall'attacco del giovedì nel centro di Beirut hanno cercato rifugio nei terreni della moschea. Simultaneamente, coloro che erano già sfollati stavano facendo i bagagli per andarsene di nuovo.

I nuovi sfollati stavano sostituendo i vecchi, che ora cercavano luoghi più sicuri a nord della città.

Una donna di mezza età di nome Fatima ha riflettuto sul caos. Era seduta su un letto improvvisato, appoggiata a una colonna. "L'intera moschea ha tremato. Tutti sono fuggiti, temendo i bombardamenti", ha raccontato. "E proprio mentre fuggivano, ne arrivavano altri".

Ha continuato: "Non potevo andarmene a causa della mia malattia. Non ho l'energia per sfollare ancora".

La famiglia Mostafa dalle periferie del sud di Beirut ha condiviso un letto singolo tra le colonne della moschea. "Non posso permettermi di lasciare questo posto", ha ammesso Mostafa Mostafa. "Che disgrazia, quello che è successo. Eravamo una famiglia libanese orgogliosa con un tetto sulla testa. La nostra casa ci dava dignità. Guarda in che stato pietoso ci troviamo ora".

Preoccupazioni per l'escalation

Dall'inizio dell'offensiva in Libano il 17 settembre, quella di Israele ha causato oltre 1.300 morti, secondo CNN in base ai dati del ministero della salute del Libano. Israele intendeva far tornare 60.000 persone sfollate dai lanci di razzi di Hezbollah nella zona più settentrionale del paese. Tuttavia, Hezbollah era determinato a ottenere un cessate il fuoco sul confine Israele-Libano solo quando l'offensiva di Israele nella Striscia di Gaza sarebbe finita.

Israele afferma che i suoi attacchi hanno preso di mira i depositi di armi, le strutture di comando e controllo e l'infrastruttura generale di Hezbollah. Tuttavia, secondo il ministero della salute del Libano, sono state uccise molte persone civili, che non distinguono tra combattenti e non combattenti. Un analista militare ha detto a CNN che l'intensità della campagna in Libano è simile a quella della Striscia di Gaza, dove un'estesa offensiva terrestre, aerea e navale ha distrutto grandi parti della zona assediata.

Il conflitto potrebbe essere arrivato a un altro stadio critico. Israele ha radunato truppe vicino al confine e ha iniziato l'offensiva terrestre. Ha bombardato la zona con artiglieria e attacchi con droni, costringendo le persone a fuggire mentre il'esercito israeliano cerca di stabilire un percorso per un'invasione della parte meridionale del paese e creare una zona cuscinetto.

Tuttavia, i combattenti di Hezbollah hanno offerto una solida difesa, utilizzando il loro territorio montuoso per ostacolare qualsiasi invasione. Secondo diversi resoconti, le forze israeliane hanno oltrepassato la linea d'armistizio tra Libano e Israele diverse volte negli ultimi due giorni, effettuando raid e subendo perdite prima di ritirarsi.

Nel frattempo, gli attacchi di Israele contro gli asset civili di Hezbollah, come l'autorità sanitaria giovedì mattina e il suo centro dei media nel pomeriggio, hanno ampliato gli obiettivi dichiarati per distruggere il comando e il controllo e l'arsenale di Hezbollah.

Ciò ha suscitato preoccupazioni per lo "slittamento della missione", che sta portando il paese in acque inesplorate, un posto che non gli è estraneo.

"Siamo ora completamente paralizzati", ha detto Mahdi, un laureato dell'Università Americana di Beirut, situata a pochi minuti dal luogo dell'attacco all'Autorità Sanitaria Islamica.

Mahdi si era trasferito dalle periferie del sud di Beirut a Beirut ovest e aveva ottenuto un lavoro vicino all'università. "I nostri progetti futuri sono incerti", ha notato.

"Stanno diventando sempre più spaventosi perché sembra che ogni giorno che passa le cose si stanno intensificando e non è chiaro quali siano le aree sicure rimaste", ha detto Hadeel, studentessa di medicina all'università, fondata da missionari americani quasi due secoli fa.

"Continuerà? Interverrà la comunità internazionale o siamo solo un altro paese del Medio Oriente?"

L'escalation della campagna di Israele in Libano ha suscitato preoccupazioni, con gli attacchi che si estendono oltre i bersagli militari di Hezbollah all'infrastruttura civile. Ad esempio, l'attacco all'Autorità Sanitaria Islamica nel quartiere centrale di Bashura giovedì ha portato timore nel Medio Oriente, evidenziando il potenziale ampliamento del conflitto.

