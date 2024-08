Amadeus Becker Escluso dalla Lista degli Invitati al Matrimonio

- Non ha invitato suo figlio Amadeo?

Si dice che Boris Becker (56) intenda sposare la sua compagna Lilian de Carvalho Monteiro (33) a settembre a Portofino, in Italia. Tuttavia, si vocifera che il suo figlio più giovane, Amadeus (14), potrebbe non essere presente alla cerimonia. Le fonti hanno dichiarato che Amadeus e suo padre erano in vacanza in Portogallo in quel momento, accompagnati dai loro altri figli, Noah (30) e Elias (24). Lilly Becker, la madre di Amadeus, ha rivelato alla rivista "Bunte" che suo figlio non era a conoscenza delle nozze imminenti.

Appena ha saputo la notizia, Amadeus è rimasto "sorpreso" e ha chiesto perché non era stato incluso nella lista degli invitati o perché suo padre non gli aveva detto nulla dell'evento. Lilly Becker ha sottolineato che, a 14 anni, Amadeus non è più un bambino e che questi problemi avrebbero dovuto essere discussi all'interno della famiglia. Tuttavia, sembra che Amadeus sia stato escluso da queste discussioni familiari.

Lilly Becker ha espresso la speranza per il benessere di Boris, ma ha sentito che trattare il figlio in questo modo non era appropriato. Si è chiesta chi potrebbe essere contrario alla presenza di Amadeus e ha fatto notare che suo figlio spesso condivideva immagini di suo padre sui social media, evidenziando il loro legame stretto. Lilly Becker ha espresso delusione per la mancanza di apertura e onestà di Boris nei confronti di Amadeus.

Boris e Lilly Becker si sono sposati nel 2009, ma si sono separati nel 2018. Il loro divorzio ufficiale è avvenuto a settembre 2023.

Anche Anna Ermakova Esclusa

Si dice che Amadeus non sia l'unico figlio di Becker a essere stato escluso dalla lista degli invitati al matrimonio. Si presume che sua figlia Anna Ermakova (24), nata dalla relazione di Boris con Angela Ermakova (56), non parteciperà. Si dice che abbia saputo del matrimonio solo attraverso i media, poiché la relazione tra padre e figlia è stata tesa per qualche tempo.

Barbara Becker l'Unico Ex Invitato

Anna Ermakova, che non ha partecipato alle vacanze di Boris in Portogallo, non era presente neanche in quell'occasione. Oltre a Lilian, Noah, Elias e sua madre, Barbara Becker (57) era presente durante il viaggio. Barbara sembra avere un buon rapporto con Lilian, così come con Noah e Elias. Le due donne hanno persino partecipato insieme all'inaugurazione di una galleria a luglio. Secondo "Bild", Barbara è l'unica delle ex di Boris ad essere stata invitata al matrimonio italiano, poiché erano sposati tra il 1993 e il 2001.

Amadeus ha espresso la sua confusione a sua madre Lilly sul perché non era stato invitato al matrimonio di suo padre, poiché era in vacanza con Boris in quel momento. Inoltre, è stato rivelato che Anna Ermakova, la figlia di Boris nata da una relazione, non parteciperà al matrimonio a causa della loro relazione tesa.

Leggi anche: