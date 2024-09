"Non ha capito": il 1 ° FC Köln subisce una perdita senza precedenti

Despite numerous opportunities, 1. FC Köln's players failed to score during the first half. These un converted chances came back to haunt them in the second half: The visitors from Magdeburg scored twice and denied the Cologne team from securing a spot in second place.

La squadra retrocessa dalla Bundesliga, il 1. FC Colonia, ha mancato l'opportunità di promuoversi nella seconda divisione. Dopo due vittorie, i Renoesi hanno subito una sconfitta casalinga per 1:2 (0:0) contro il 1. FC Magdeburgo, nonostante la loro supremazia e il vantaggio di 1:0. Di conseguenza, Magdeburgo si è piazzata al secondo posto.

Damion Downs (49.) ha segnato il meritato 1:0 per il FC, ma Falko Michel (66.) e Jean Hugonet (83.) hanno ribaltato il risultato a favore degli ospiti. Colonia è scivolata al settimo posto dopo la seconda sconfitta casalinga della stagione, ora a quattro punti di distanza da Magdeburgo. "Se si analizza la partita, nessuno avrebbe pensato che Magdeburgo avrebbe vinto", ha detto il capitano di Colonia Timo Hübers su Sky, "è frustrante. Non riesco a capirlo nemmeno io".

Colonia ha dominato la prima metà, con 18:2 tiri in porta, ma non è riuscita a sfruttare il suo netto vantaggio. La migliore occasione del FC è stata vanificata da Mohammed El Hankouri, che ha spazzato via la palla proprio prima che Tim Lemperle potesse tirare e colpisse il palo (18.). Molti tifosi di casa erano già in festa, solo per rimanere confusi.

Subito dopo l'intervallo, i padroni di casa hanno ottenuto un calcio di rigore: dopo un errore nella giocata di Magdeburgo, Downs ha segnato un goal incredibile combinandosi con Lemperle e Maina per il meritato vantaggio - con il loro 20° tiro in porta. Il pareggio è arrivato inaspettatamente: dopo un cross potente di El Hankouri, il sostituto Michel ha segnato di testa il 1:1. Poi Hugonet ha segnato con un tiro deviato al secondo tentativo. Alla fine, il 1. FC Colonia ha avuto un incredibile 33 (!) tiri in porta - e ha comunque perso. Sono bastati a Magdeburgo nove tentativi per segnare i due goal.

Despite the missed promotion opportunity, 1. FC Köln remains in contention for a spot in the second football league. Despite their dominance in the second football league of the first division, the team's failure to capitalize on their chances has resulted in missed promotion opportunities.

