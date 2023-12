Non essere John Malkovich: l'attore posa come i personaggi più famosi della storia

Il fotografo si è proposto di ricreare alcuni degli scatti più iconici della storia moderna, come l'immagine di John Lennon e Yoko Ono di Annie Leibovitz, il ritratto di Che Guevara di Alberto Korda e l'immagine di Albert Einstein che tira fuori la lingua di Arthur Sasse.

Miller ha chiesto al suo amico e collaboratore di lunga data John Malkovich di unirsi al progetto. In due sessioni, nel 2014 e nel 2017, hanno scattato più di 60 foto in cui l'attore hollywoodiano ha posato nei panni di una serie di personaggi storici, da Salvador Dalí ad Abramo Lincoln.

La serie sarà esposta nella sua interezza, per la prima volta negli Stati Uniti, alla Mac-Gryder Gallery di New Orleans, nell'ambito dell'evento annuale Arts for Art's Sake della città.

Miller e Malkovich si sono conosciuti più di 20 anni fa mentre entrambi lavoravano per la rinomata compagnia teatrale Steppenwolf di Chicago. Si sono subito resi conto di avere un'intesa, ha dichiarato Miller in un'intervista telefonica.

"John è diventato la mia musa", ha spiegato, "Era una persona aperta a tutto. Non ha mai detto 'no' a nessuna idea che ho avuto per un ritratto - e probabilmente ora abbiamo più di 200 ritratti che abbiamo fatto insieme".

L'idea della serie è venuta a Miller nel 2013, quando si stava riprendendo dal cancro. "Ho avuto molto tempo per riflettere e ho iniziato a pensare ai miei mentori, a tutti questi meravigliosi fotografi che mi hanno preceduto e da cui ho potuto imparare", ha raccontato.

"Mentre ero sdraiato nel mio letto, in convalescenza, potevo praticamente chiudere gli occhi e queste immagini mi venivano incontro, perché erano così radicate nella mia testa. Sono il tipo di foto che, quando le vedi appese in un museo o in una galleria, ti fanno tremare le ginocchia".

Miller ha iniziato a documentarsi sui famosi scatti che sperava di riproporre, studiando ogni dettaglio delle opere originali, compresi gli abiti, gli oggetti di scena e le attrezzature utilizzate. Per capire chi potessero essere i soggetti, ha fatto un po' di giri di parole prima di scegliere Malkovich.

"Ho preso in considerazione tutte le possibilità", ha ricordato. "Ho iniziato a pensare: "Faccio ogni ripresa con un attore diverso?". Ho pensato anche ad altri attori, Willem Dafoe, Sean Penn, ma avevo un tale repertorio con John ed ero così abituato al suo genio che sapevo che avrebbe fatto centro".

Far coincidere i rispettivi impegni non è stato facile: Miller è uno dei migliori fotografi pubblicitari del mondo e Malkovich non è solo una star del cinema, ma anche un prolifico attore di teatro. Per sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione, Miller ha organizzato fino a sei scatti in un giorno, preparando meticolosamente lo studio in modo che, una volta arrivato Malkovich, tutto funzionasse come un orologio.

"Quello che non vuoi fare in un momento come questo, quando un uomo è così immerso nel personaggio, è iniziare a giocherellare con le luci e le cose che non funzionano, quindi devi avere tutto ben pianificato. Bisogna trattarlo come le star: quando Marilyn arriva sul set, sai che hai pochi minuti!".

E si è calato nel personaggio. Miller ha raccontato che mentre guardava Malkovich entrare in studio, sedersi sulla sedia del trucco e indossare abiti e protesi, ha assistito a una trasformazione.

"È entrato così in profondità che ha quasi lasciato il suo corpo di John Malkovich per entrare in un altro. È diventato Marilyn Monroe. È diventato Winston Churchill. Ed è stato un momento 'wow'", ha raccontato il fotografo. "Poi, la stessa trasformazione avveniva quando usciva da quel personaggio, tornando a essere John Malkovich. C'era una pausa di cinque o dieci secondi in mezzo che era quasi inquietante".

Anche Miller si è calato nel personaggio ricreando minuziosamente le condizioni di luce utilizzate dai fotografi originali. "Sono diventato il fotografo che lo riprendeva", ha ricordato. "Diventavo David Bailey, Albert Watson o Annie Leibovitz. Così non eravamo più Sandro e John... non appena si sedeva su quella sedia, diventava il personaggio che stava per essere sul mio set".

La mostra coincide con il 20° anniversario di "Essere John Malkovich", un film in cui un burattinaio scopre un portale nella testa di John Malkovich, permettendo a degli estranei di abitare il suo corpo. Ma, ha detto Miller, il film non è mai stato fonte di ispirazione per la serie fotografica: "Non ci ho mai pensato. È uno dei miei film preferiti, lo adoro, ma non ha avuto alcuna influenza su di me".

Miller afferma che il feedback ricevuto da alcuni dei fotografi a cui ha reso omaggio è stato del tutto positivo. Per quanto riguarda quelli che sono morti, ha un desiderio: "Spero che forse siano lassù, che mi guardino e che dicano: 'Grazie, Sandro. Hai fatto un buon lavoro".

Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homage to Photographic Masters è in mostra alla Mac-Gryder Gallery di New Orleans dal 5 ottobre 2019 al 1° gennaio 2020.

Immagine in alto: John Malkovich come Meryl Streep, ricreando il ritratto di Annie Leibovitz del 1981.

