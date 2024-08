- - Non esegue i mandati.

Migliaia di criminali condannati sono a piede libero a Berlino perché i mandati di arresto non vengono eseguiti. Al 1º luglio, 59 di questi sono omicidi e 66 sono stati condannati per omicidio colposo. Questa informazione proviene dalla risposta dell'Amministrazione della Giustizia del Senato di Berlino a un'inchiesta parlamentare del rappresentante della Sinistra Sebastian Schlüsselburg. In totale, ci sono 8.581 mandati di arresto pendenti, rispetto ai 7.653 dello stesso periodo dell'anno scorso.

Inoltre, la polizia di Berlino sta cercando quasi 1.767 sospetti che dovrebbero essere messi in custodia. 57 di loro sono sospettati di omicidio e dovrebbero attendere il processo in prigione. Lo scorso anno il numero era simile (1.761).

L'esperto di legge Sebastian Schlüsselburg ha descritto questa situazione come "allarmante" e ha dichiarato: "Non è una buona notizia per lo stato di diritto". Ritiene particolarmente inspiegabile che così tanti criminali condannati, inclusi quelli condannati per omicidio o omicidio colposo, siano ancora a piede libero. Ritiene che il Senatore della Giustizia di Berlino Felor Badenberg (CDU) debba spiegare questo.

Fino a quando non c'è una sentenza definitiva, è possibile che i criminali non vadano subito in prigione. L'esperto di legge della CDU Sven Rissmann ha spiegato a "B.Z." che i criminali condannati possono, ad esempio, tornare a casa a causa di malattie o se la detenzione preventiva è stata eccessiva. In tali casi, ricevono una convocazione scritta per presentarsi in prigione. Solo nei casi di criminali ad alto rischio vengonodeployati squadre speciali, non sempre.

L'Amministrazione della Giustizia del Senato si riferisce alle cifre del sistema di ricerca della polizia. Alla data di riferimento, c'erano 5.773 mandati di arresto (2023: 5.266) per criminali condannati che erano pendenti da più di sei mesi. In 1.358 casi (2023: 1.417), vengono cercati sospetti che dovrebbero essere messi in custodia.

Il alto numero di omicidi e condannati per omicidio colposo ancora a piede libero contribuisce a uno stato allarmante della criminalità a Berlino. despite gli sforzi della polizia, ci sono ancora 57 individui sospettati di omicidio che non sono stati ancora catturati.

