Non è una bella situazione": Come ha reagito il mondo dopo che Novak Djokovic ha annullato nuovamente il visto

Il Ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha scelto di cancellare nuovamente il visto di Djokovic per proteggere il Paese durante la pandemia e le speranze del numero uno del mondo di rimanere in Australia sono appese a un filo.

Dopo aver appreso dell'ultima decisione di Hawke, la star del tennis britannico Andy Murray ha dichiarato che la situazione in corso è spiacevole per tutte le parti coinvolte e ha esortato le autorità a giungere a una rapida conclusione.

"Non è una bella situazione. Non inizierò a prendere a calci Novak mentre è a terra", ha detto Murray ai giornalisti venerdì. "È un peccato che sia finita in questo tipo di situazione.

"Voglio solo che la situazione si risolva. Credo che sarebbe un bene per tutti se così fosse. Sembra che si sia trascinata per molto tempo".

Murray, tre volte campione del Grande Slam, ha raggiunto venerdì la sua prima finale dell'ATP Tour dal 2019 dopo aver battuto la quarta testa di serie americana Reilly Opelka al Sydney Tennis Classic.

Lo scozzese afferma che la saga in vista del primo Grande Slam dell'anno non è stata una bella immagine per lo sport.

"Non è un bene per il tennis, non è un bene per gli Australian Open, non è un bene per Novak", ha aggiunto Murray.

È un male per lo sport

Molti in Serbia, dove meno del 60% della popolazione adulta è attualmente vaccinata, continuano a sostenere il loro eroe nazionale che ha sempre scelto di mantenere il suo stato di vaccinazione privato.

L'ex tennista serbo e amico di Djokovic, Viktor Troicki, ha dichiarato a Scott Mclean della CNN che l'ultima decisione è "scioccante" e "ingiusta".

Troicki ha giocato molti incontri di doppio al fianco di Djokovic e afferma che il 20 volte campione del Grande Slam sta mantenendo la sua forza mentale in mezzo all'attenzione globale.

"Per 10 giorni ci sono state molte speculazioni e molte decisioni diverse prese dal governo australiano e dalla legge australiana", ha detto.

"C'è molta confusione. Credo sia più che evidente che si tratta di una questione politica e che non ha nulla a che fare con lo sport, il che è davvero triste".

"È davvero scioccante, è un male per lo sport, per il tennis e credo anche per l'Australia".

Anche l'ex giocatore serbo Janko Tipsarevic, che ha raggiunto il massimo della carriera al n. 8 del mondo, è rimasto decisamente indifferente a quanto accaduto.

"Una vergogna tossica per tutti coloro che sono stati coinvolti in questo processo", ha scritto su Twitter.

La colpa è di tutti

Tra le critiche dei sostenitori di Djokovic, il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che la decisione di Hawke è servita a proteggere l'Australia durante la pandemia.

"So che, dopo un'attenta considerazione, il Ministro ha deciso di annullare il visto del signor Djokovic per motivi di salute e di buon ordine, sulla base del fatto che era nell'interesse pubblico farlo", ha dichiarato.

"Questa pandemia è stata incredibilmente difficile per tutti gli australiani, ma siamo rimasti uniti e abbiamo salvato vite e mezzi di sussistenza".

Tuttavia, la decisione è stata criticata dall'ex Primo Ministro Kevin Rudd, che ha affermato che il governo Morrison ha agito politicamente, distraendo l'opinione pubblica da altre questioni interne.

"Che sorpresa! Il governo Morrison cancella il visto di #Djokovic per vincere il ciclo mediatico del fine settimana - mostrando a tutti noi quanto sia peloso il suo petto", ha twittato Rudd venerdì.

"Perché mai hanno rilasciato il visto? Una grande distrazione politica dagli scaffali vuoti e dalla carenza nazionale di booster e RAT".

Mentre molti in tutto il mondo si sono schierati, l'analista di tennis Darren Cahill, che ha allenato alcuni dei più importanti giocatori del mondo, ha detto che tutti dovrebbero prendersi la loro parte di colpa.

"Le colpe sono ovunque", ha twittato. "È stato un disastro. Novak, AT, governo della Vic, governo federale".

Avrebbe dovuto essere una regola ferrea l'ingresso in questo Paese, considerando quello che la gente ha passato [sic]".

"Fatevi vaccinare e venite a giocare agli AO, o se non lo fate forse ci vediamo nel 23. Non c'è margine di manovra".

Djokovic sarà nuovamente trattenuto dalle autorità australiane sabato dopo la revoca del suo visto.

Il suo caso di permanenza in Australia sarà discusso sabato davanti alla Corte Federale del Paese, dopo l'udienza d'emergenza tenutasi venerdì davanti al giudice Anthony Kelly presso la Federal Circuit and Family Court.

La Corte federale australiana è un organo superiore rispetto al tribunale presieduto da Kelly.

Hannah Ritchie, Jessie Yeung e Adam Renton della CNN hanno contribuito con i loro servizi.

Fonte: edition.cnn.com